https://sputniknews.com.tr/20231207/cem-yilmazdan-yeni-gosteri-geliyor-1078163036.html
Cem Yılmaz'dan yeni gösteri geliyor
Cem Yılmaz'dan yeni gösteri geliyor
Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini X hesabından duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:15+0300
2023-12-07T10:15+0300
2023-12-07T10:16+0300
yaşam
cem yılmaz
gösteri
komedi
sosyal medya
paylaşım
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda yeni bir gösteriye başlayacağının sinyallerini verdi. Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ise ‘CMXXIV.’ Anlamının ise 'CEM 24' olduğu düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/dunyaca-unlu-sarkici-sosyal-medya-hesabindan-telefon-numarasini-paylasti-1078162832.html
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cem yılmaz, gösteri, komedi, sosyal medya, paylaşım
cem yılmaz, gösteri, komedi, sosyal medya, paylaşım
Cem Yılmaz'dan yeni gösteri geliyor
10:15 07.12.2023 (güncellendi: 10:16 07.12.2023)
Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini X hesabından duyurdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda yeni bir gösteriye başlayacağının sinyallerini verdi. Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ise ‘CMXXIV.’ Anlamının ise 'CEM 24' olduğu düşünülüyor.