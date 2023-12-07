https://sputniknews.com.tr/20231207/cem-yilmazdan-yeni-gosteri-geliyor-1078163036.html

Cem Yılmaz'dan yeni gösteri geliyor

Cem Yılmaz'dan yeni gösteri geliyor

Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesini X hesabından duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

cem yılmaz

gösteri

komedi

sosyal medya

paylaşım

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda yeni bir gösteriye başlayacağının sinyallerini verdi. Yılmaz’ın ‘şapka emojisi’yle duyurduğu yeni projesinin ismi ise ‘CMXXIV.’ Anlamının ise 'CEM 24' olduğu düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231207/dunyaca-unlu-sarkici-sosyal-medya-hesabindan-telefon-numarasini-paylasti-1078162832.html

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cem yılmaz, gösteri, komedi, sosyal medya, paylaşım