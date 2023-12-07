https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-basini-zelenskiy-cephedeki-sorunlar-nedeniyle-abd-senatosundaki-konusmasini-iptal-etti-1078195739.html

Batı basını: Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD Senatosu'ndaki konuşmasını iptal etti

Batı basını: Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD Senatosu'ndaki konuşmasını iptal etti

Pais, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD Senatosu'nda yapılması planlanan konuşmasını cephedeki sorunlar nedeniyle iptal ettiğini yazdı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:10+0300

2023-12-07T18:10+0300

2023-12-07T18:10+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

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abd senatosu

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İspanyol Pais gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD Senatosu’ndaki konuşmasını iptal etme kararının, uluslararası arenada ve cephede artan zorluklar karşısında yaşadığı tedirginliğin bir işareti olduğu belirtildi.Haberde, "Zelenskiy'nin tepkisi öncelikle uluslararası arenada ve savaşta karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında duyduğu tedirginliğin bir işareti olarak yorumlandı" ifadelerine yer verildi.Ayrıca, Zelenskiy'in uluslararası etkinliklerde, özellikle de Kiev'in AB ile birlikte en yakın müttefiki olan ABD'nin kongre üyeleri önünde konuşma fırsatını daha önce hiç kaçırmadığı belirtildi.Pais’e göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, ABD'deki mevcut durumun özellikle ABD başkanlık seçimi kampanyası döneminde 2024'te ortaya çıkabilecek ‘sorunlara’ dair bir uyarı olduğunu belirtiyor.Daha önce, ABD Senatosu'ndaki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer, 5 Aralık Salı günü, ABD Senatosu'nda video bağlantısı yöntemiyle konuşma yapması beklenen Zelenskiy’in, katılımını son anda iptal ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231125/eski-pentagon-danismani-zelenskiy-gorev-suresinin-sonunu-gorecek-kadar-yasayamayabilir-1077770333.html

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