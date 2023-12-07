https://sputniknews.com.tr/20231207/bati-basini-zelenskiy-cephedeki-sorunlar-nedeniyle-abd-senatosundaki-konusmasini-iptal-etti-1078195739.html
Batı basını: Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD Senatosu'ndaki konuşmasını iptal etti
Batı basını: Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD Senatosu'ndaki konuşmasını iptal etti
Pais, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD Senatosu'nda yapılması planlanan konuşmasını cephedeki sorunlar nedeniyle iptal ettiğini yazdı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T18:10+0300
2023-12-07T18:10+0300
2023-12-07T18:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
chuck schumer
abd senatosu
kiev
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058392_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_c63f3dd316c7f723c7c2b0a43abd7ee6.jpg
İspanyol Pais gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD Senatosu’ndaki konuşmasını iptal etme kararının, uluslararası arenada ve cephede artan zorluklar karşısında yaşadığı tedirginliğin bir işareti olduğu belirtildi.Haberde, "Zelenskiy'nin tepkisi öncelikle uluslararası arenada ve savaşta karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında duyduğu tedirginliğin bir işareti olarak yorumlandı" ifadelerine yer verildi.Ayrıca, Zelenskiy'in uluslararası etkinliklerde, özellikle de Kiev'in AB ile birlikte en yakın müttefiki olan ABD'nin kongre üyeleri önünde konuşma fırsatını daha önce hiç kaçırmadığı belirtildi.Pais’e göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, ABD'deki mevcut durumun özellikle ABD başkanlık seçimi kampanyası döneminde 2024'te ortaya çıkabilecek ‘sorunlara’ dair bir uyarı olduğunu belirtiyor.Daha önce, ABD Senatosu'ndaki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer, 5 Aralık Salı günü, ABD Senatosu'nda video bağlantısı yöntemiyle konuşma yapması beklenen Zelenskiy’in, katılımını son anda iptal ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231125/eski-pentagon-danismani-zelenskiy-gorev-suresinin-sonunu-gorecek-kadar-yasayamayabilir-1077770333.html
ukrayna
kiev
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058392_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_3c425cee657795615d44a4c49bf9c63b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, chuck schumer, abd senatosu, kiev, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, chuck schumer, abd senatosu, kiev, avrupa birliği
Batı basını: Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD Senatosu'ndaki konuşmasını iptal etti
Pais, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD Senatosu'nda yapılması planlanan konuşmasını cephedeki sorunlar nedeniyle iptal ettiğini yazdı.
İspanyol Pais gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD Senatosu’ndaki konuşmasını iptal etme kararının, uluslararası arenada ve cephede artan zorluklar karşısında yaşadığı tedirginliğin bir işareti olduğu belirtildi.
Haberde, "Zelenskiy'nin tepkisi öncelikle uluslararası arenada ve savaşta karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında duyduğu tedirginliğin bir işareti olarak yorumlandı" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, Zelenskiy'in uluslararası etkinliklerde, özellikle de Kiev'in AB ile birlikte en yakın müttefiki olan ABD'nin kongre üyeleri önünde konuşma fırsatını daha önce hiç kaçırmadığı belirtildi.
Pais’e göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklar, ABD'deki mevcut durumun özellikle ABD başkanlık seçimi kampanyası döneminde 2024'te ortaya çıkabilecek ‘sorunlara’ dair bir uyarı olduğunu belirtiyor.
Daha önce, ABD Senatosu'ndaki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer, 5 Aralık Salı günü, ABD Senatosu'nda video bağlantısı yöntemiyle konuşma yapması beklenen Zelenskiy’in, katılımını son anda iptal ettiğini duyurmuştu.