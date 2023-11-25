https://sputniknews.com.tr/20231125/eski-pentagon-danismani-zelenskiy-gorev-suresinin-sonunu-gorecek-kadar-yasayamayabilir-1077770333.html
Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabilir
Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabilir
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Zelenskiy'in görev süresini tamamlayamayabileceğini söyledi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T11:23+0300
2023-11-25T11:23+0300
2023-11-25T11:23+0300
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douglas mcgregor
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
vladimir zelenskiy
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal paylaşım ağı X'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabileceğini yazdı.Pentagon eski danışmanı McGregor sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:McGregor, "Eminim banka hesaplarının ve evlerinin bulunduğu farklı yerlere birçok kaçış yolu vardır, ancak bu çatışma sona erdi" diye ekledi.Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kendisine komplo kurmasından korktuğunu ve bu yüzden kendisinin yerine geçebileceğini düşündüğü kişilerin öldürülmesi için emirler verdiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
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Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabilir
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Zelenskiy'in görev süresini tamamlayamayabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal paylaşım ağı X'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabileceğini yazdı.
Pentagon eski danışmanı McGregor sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Zelenskiy'in sonu geldi, acı son gelene kadar kendini desteklemek için her şeyi söyleyecektir. Görevde kalamayabilir. Pek çok Ukraynalıyı kırdı, kızdırdı ve öfkelendirdi. Onları tam bir felakete doğru sürüklüyor.
McGregor, "Eminim banka hesaplarının ve evlerinin bulunduğu farklı yerlere birçok kaçış yolu vardır, ancak bu çatışma sona erdi" diye ekledi.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kendisine komplo kurmasından korktuğunu ve bu yüzden kendisinin yerine geçebileceğini düşündüğü kişilerin öldürülmesi için emirler verdiğini dile getirmişti.