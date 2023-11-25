https://sputniknews.com.tr/20231125/eski-pentagon-danismani-zelenskiy-gorev-suresinin-sonunu-gorecek-kadar-yasayamayabilir-1077770333.html

Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabilir

Eski Pentagon danışmanı: Zelenskiy görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabilir

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Zelenskiy'in görev süresini tamamlayamayabileceğini söyledi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T11:23+0300

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, sosyal paylaşım ağı X'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görev süresinin sonunu görecek kadar yaşayamayabileceğini yazdı.Pentagon eski danışmanı McGregor sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:McGregor, "Eminim banka hesaplarının ve evlerinin bulunduğu farklı yerlere birçok kaçış yolu vardır, ancak bu çatışma sona erdi" diye ekledi.Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kendisine komplo kurmasından korktuğunu ve bu yüzden kendisinin yerine geçebileceğini düşündüğü kişilerin öldürülmesi için emirler verdiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, douglas mcgregor, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), vladimir zelenskiy