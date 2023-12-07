https://sputniknews.com.tr/20231207/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenler-alan-degistirebilecek-1078164925.html
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler alan değiştirebilecek
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler alan değiştirebilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıkladı. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:42+0300
2023-12-07T10:42+0300
2023-12-07T10:46+0300
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öğretmenler alan değişebilir mi,milli eğitim bakanı açıklama,yusuf tekin açıklama,alan değişikliği son dakika
öğretmenler alan değişebilir mi,milli eğitim bakanı açıklama,yusuf tekin açıklama,alan değişikliği son dakika
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenler alan değiştirebilecek
10:42 07.12.2023 (güncellendi: 10:46 07.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıkladı.