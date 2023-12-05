https://sputniknews.com.tr/20231205/meb-sinav-konularini-acikladi-1078096363.html
MEB sınav konularını açıkladı
MEB sınav konularını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yapılacak ortak sınavların, soru dağılım tablolarını yayımladı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T14:08+0300
2023-12-05T14:08+0300
2023-12-05T14:08+0300
türkiye
meb
sınav
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı.6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ales-sonuclari-aciklandi-1078082682.html
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meb, sınav, ders
MEB sınav konularını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez yapılacak ortak sınavların, soru dağılım tablolarını yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı.
6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.
6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.
Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.