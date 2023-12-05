https://sputniknews.com.tr/20231205/ales-sonuclari-aciklandi-1078082682.html
ALES sonuçları açıklandı: Sorgulama nasıl yapılıyor?
ALES sonuçları açıklandı: Sorgulama nasıl yapılıyor?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:08+0300
2023-12-05T10:08+0300
2023-12-05T10:28+0300
yaşam
ales
sınav
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2023 ALES/3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrilmişti. Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı.ALES/3 sonuçları açıklandı19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.ALES sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
https://sputniknews.com.tr/20230929/osym-duyurdu-ales3-basvurulari-basladi-1075866633.html
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ales/3 sonuçları açıklandı: ales sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 ösym ales/3 sonuçları sorgulama ekranı),ales sorgulama,ales ne zaman,ales sonuçları,ales açıklandı mı,ales tarihleri
ales/3 sonuçları açıklandı: ales sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 ösym ales/3 sonuçları sorgulama ekranı),ales sorgulama,ales ne zaman,ales sonuçları,ales açıklandı mı,ales tarihleri
ALES sonuçları açıklandı: Sorgulama nasıl yapılıyor?
10:08 05.12.2023 (güncellendi: 10:28 05.12.2023)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise ALES sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte sonuçlarını sorgulamaya başladı.
2023 ALES/3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrilmişti. Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı. Peki, ALES sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı.
ALES/3 sonuçları açıklandı
19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.