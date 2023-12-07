https://sputniknews.com.tr/20231207/bakan-tekin-acikladi-okullarda-ders-suresi-kisalacak-mi-1078173749.html
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı?
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı?
Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:04+0300
2023-12-07T13:04+0300
2023-12-07T13:05+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
okul
ders
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.Ders süreleri kısalacak mı?Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti.Sadeleştirme vurgusuMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenler-alan-degistirebilecek-1078164925.html
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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, okul, ders
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, okul, ders
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı?
13:04 07.12.2023 (güncellendi: 13:05 07.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda ders süresi kısalacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Ders süreleri kısalacak mı?
Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti.
"Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.
İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.