https://sputniknews.com.tr/20231207/bakan-simsek-turkiye-ve-yunanistan-daha-guclu-bir-isbirligi-icin-hazir-1078200343.html

Bakan Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

Bakan Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, "Ortak birçok noktamız ve zengin... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T21:11+0300

2023-12-07T21:11+0300

2023-12-07T21:11+0300

mehmet şimşek

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

türkiye

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından,"5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"ne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.Atina'da gerçekleşen 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katıldıklarını bildiren Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231206/cem-kucuk-mehmet-simsek-ile-gorustu-asgari-ucrete-yapilacak-zam-icin-rakam-verdi-1078124438.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye