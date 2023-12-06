Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Adaylık yarışı partilerde dengeleri nasıl etkileyecek?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231206/cem-kucuk-mehmet-simsek-ile-gorustu-asgari-ucrete-yapilacak-zam-icin-rakam-verdi-1078124438.html
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Cem Küçük’ü makamında ağırladı ve bir buçuk saat görüştü. Görüşmenin ardından Küçük, asgari ücret zammıyla... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T08:36+0300
2023-12-06T08:51+0300
ekonomi
cem küçük
bakan
mehmet şimşek
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur-sen
memur zammı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg
Aralık ayının sonuna yaklaşırken asgari ücretli vatandaşlar yetkililerin açıklayacağı yeni rakamı merakla bekliyor.HalkTV'nin haberine göre, Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin 2024 yılında ne kadar artacağı konusunda çeşitli kulis bilgileri dolaşırken, son açıklama gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni asgari ücret zammına ilişkin bir tahminde bulunması ise “İçeriden bilgi mi” sorularını beraberinde getirdi.Küçük, yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı. Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/milyonlari-ilgilendiren-asgari-ucrette-yuzde-35-siniri-sektorlerde-beklenen-zam-oranlari-belli-oldu-1078122938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102730/85/1027308521_219:0:1062:632_1920x0_80_0_0_4bc0b6c52954d546720187b02870db18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cem küçük, bakan, mehmet şimşek, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, enflasyon, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024
cem küçük, bakan, mehmet şimşek, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, enflasyon, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024

Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi

08:36 06.12.2023 (güncellendi: 08:51 06.12.2023)
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Cem Küçük’ü makamında ağırladı ve bir buçuk saat görüştü. Görüşmenin ardından Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili bir tahminde bulundu. Bu da ‘içeriden bilgi’ iddialarını gündeme getirdi.
Aralık ayının sonuna yaklaşırken asgari ücretli vatandaşlar yetkililerin açıklayacağı yeni rakamı merakla bekliyor.
HalkTV'nin haberine göre, Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin 2024 yılında ne kadar artacağı konusunda çeşitli kulis bilgileri dolaşırken, son açıklama gazeteci Cem Küçük'ten geldi.
Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.
Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni asgari ücret zammına ilişkin bir tahminde bulunması ise “İçeriden bilgi mi” sorularını beraberinde getirdi.
Küçük, yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.
Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı.
Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
EKONOMİ
Milyonları ilgilendiren asgari ücrette yüzde 35 sınırı: Sektörlerde beklenen zam oranları belli oldu
07:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала