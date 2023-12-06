https://sputniknews.com.tr/20231206/cem-kucuk-mehmet-simsek-ile-gorustu-asgari-ucrete-yapilacak-zam-icin-rakam-verdi-1078124438.html
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Cem Küçük’ü makamında ağırladı ve bir buçuk saat görüştü. Görüşmenin ardından Küçük, asgari ücret zammıyla... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T08:36+0300
2023-12-06T08:36+0300
2023-12-06T08:51+0300
ekonomi
cem küçük
bakan
mehmet şimşek
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur-sen
memur zammı
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Aralık ayının sonuna yaklaşırken asgari ücretli vatandaşlar yetkililerin açıklayacağı yeni rakamı merakla bekliyor.HalkTV'nin haberine göre, Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin 2024 yılında ne kadar artacağı konusunda çeşitli kulis bilgileri dolaşırken, son açıklama gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni asgari ücret zammına ilişkin bir tahminde bulunması ise “İçeriden bilgi mi” sorularını beraberinde getirdi.Küçük, yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı. Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/milyonlari-ilgilendiren-asgari-ucrette-yuzde-35-siniri-sektorlerde-beklenen-zam-oranlari-belli-oldu-1078122938.html
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cem küçük, bakan, mehmet şimşek, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, enflasyon, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024
cem küçük, bakan, mehmet şimşek, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, memur, memur-sen, memur zammı, memur maaşı, enflasyon, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, 2024
Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama: Asgari ücret zammı için rakam verdi
08:36 06.12.2023 (güncellendi: 08:51 06.12.2023)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Cem Küçük’ü makamında ağırladı ve bir buçuk saat görüştü. Görüşmenin ardından Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili bir tahminde bulundu. Bu da ‘içeriden bilgi’ iddialarını gündeme getirdi.
Aralık ayının sonuna yaklaşırken asgari ücretli vatandaşlar yetkililerin açıklayacağı yeni rakamı merakla bekliyor.
HalkTV'nin haberine göre, Temmuz ayında 11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücretin 2024 yılında ne kadar artacağı konusunda çeşitli kulis bilgileri dolaşırken, son açıklama gazeteci Cem Küçük'ten geldi.
Küçük, 28 Mayıs’ta göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede ekonomi politikalarından, memur ve emekli zamlarına, asgari ücret artışına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.
Küçük, görüşmenin hemen sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamada yeni asgari ücret zammına ilişkin bir tahminde bulunması ise “İçeriden bilgi mi” sorularını beraberinde getirdi.
Küçük, yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyonla mücadele için faiz politikasında 180 derecelik bir değişikliğe gittiğini, ücret politikalarında da kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade ederken, yeni yılda asgari ücretin 16 bin lira civarında olacağını öne sürdü.
Küçük’ün tahminine göre, 2024 yılı için beklenen enflasyon yüzde 33, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyon ise yüzde 38 seviyesinde olacak. Bu hesaplamalara göre, kamuoyunda yüzde 40 civarında bir asgari ücret zammı beklentisi oluştuğunu söyleyen Küçük, hükümet kanadından yapılan açıklamaların da bu yönde olduğunu aktardı.
Küçük, yüzde 40’lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ettiğini dile getirdi.