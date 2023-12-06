https://sputniknews.com.tr/20231206/milyonlari-ilgilendiren-asgari-ucrette-yuzde-35-siniri-sektorlerde-beklenen-zam-oranlari-belli-oldu-1078122938.html

Milyonları ilgilendiren asgari ücrette yüzde 35 sınırı: Sektörlerde beklenen zam oranları belli oldu

Milyonları ilgilendiren asgari ücrette yüzde 35 sınırı: Sektörlerde beklenen zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayı enflasyonu yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 oranında gerçekleşti. 2024 yılına sayılı günler... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T07:20+0300

2023-12-06T07:20+0300

2023-12-06T07:20+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

zam

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

memur

memur-sen

memur zammı

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Milyonlarca emekçinin kararını merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapacak. Dolaylı 10 milyon emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete yüzde 40-50 arası zam gündemde. Memur ve memur emeklisi şimdiden yüzde 27 enflasyon farkını edindi.Ödenecek net enflasyon farkı 3 Ocak’ta belli olacak. Ayrıca bu kitlenin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılacak.3 Ocak’ta duyurulacak aralık ayı verisi ile memurun yanı sıra emekli aylığına son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranı doğrultusunda yapılacak zam belli olacak. Beklentiler 6 aylık resmi enflasyonun yüzde 36-38 arasında gerçekleşeceği yönünde.Refah payı eklenecek mi?Milyonlarca dar ve sabit gelirli, 6 aylık enflasyon farkının yanında önceden olduğu gibi aylıklara mutlak refah payı eklenmesini istiyor. Aylık artışında refah payı eklenmesinden vazgeçileceği yönündeki haberlerden ötürü kaygılanan milyonlar, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte maaş ile aylıklara en az yüzde 40-50 arası artış yapılmasını bekliyor. Aylıklara yansıtılacak bu oranda zamla fahiş çarşı pazar fiyatlarına ancak yetişebilirler.Şirketlerin planı belli olduŞirketlere danışmanlık veren Mercer'in 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması raporu yayımlandı. Araştırmaya bin 744 firma katıldı. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi.En yüksek zam vermesi beklenen sektör ise yüzde 71'le sigorta oldu. Firmaların yüzde 59’u yılda bir kez, yüzde 33’ü iki kez ve yüzde 8’i üç veya daha üzerinde zam yapmayı hedefliyor.2022 yılının son çeyreğinden Eylül 2023'e kadar en fazla ücret artışı gösteren sektörler sırasıyla yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, yüzde 108'le enerji sektörü oldu.En fazla ücret artışı gösteren iş kolları ise tedarik zinciri, üretim ve mühendislik olarak sıralandı. Firmaların en fazla bütçe ayırdığı yeni mezun rollerinde ise yapay zeka ve teknolojinin öncelik kazandığı görülüyor.İstanbul en çok ücret alan bölge konumunda. Buna karşılık, İzmir ve Ankara bölgeleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanmaya devam ediyor. Yeni mezun ve genel müdür arasındaki ücret farkı da birbirine yaklaşmaya devam ediyor. Geçen sene 14 kat olan farkın bu sene 13 kata düştüğü gözlemleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/istanbulda-yasamanin-aylik-maliyeti-belli-oldu-1078110774.html

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