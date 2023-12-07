https://sputniknews.com.tr/20231207/arda-gulerin-yuzu-ea-sports-fc-24e-eklendi-1078164819.html
Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi
Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi
Fenerbahçe'den İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:58+0300
2023-12-07T10:58+0300
2023-12-07T11:02+0300
arda güler
spor
oyun
maç
futbol
real madrid
fenerbahçe
yaşam
fifa
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Ünlü video oyunu EA SPORTS FC 24'te İspanyol ekibi Real Madrid oyuncularından Arda Güler'in yüzü siteme yüklendi. Sosyal medya kullanıcıları ise Güler'in yüzünün gerçekten ona benzeyip benzemediğine dair ikiye ayrıldı. Daha önce Arda Güler'in genel yeteneği, EA SPORTS FC 24'te 77 ile derecelendirildiği sızmıştı. Milli futbolcunun yaşına göre reytinginin yüksek olması da dikkat çekmişti.EA SPORTS FC 24EA ve FIFA'nın lisans anlaşmasının feshedilmesinin ardından durdurulan eski FIFA serisinin doğrudan devamı olarak hizmet ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/acun-ilicali-fenerbahceli-yildiza-talip-oldu-1078164496.html
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arda güler, oyun, maç, futbol, real madrid, fenerbahçe, yaşam, fifa
arda güler, oyun, maç, futbol, real madrid, fenerbahçe, yaşam, fifa
Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi
10:58 07.12.2023 (güncellendi: 11:02 07.12.2023)
Fenerbahçe'den İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi.
Ünlü video oyunu EA SPORTS FC 24'te İspanyol ekibi Real Madrid oyuncularından Arda Güler'in yüzü siteme yüklendi. Sosyal medya kullanıcıları ise Güler'in yüzünün gerçekten ona benzeyip benzemediğine dair ikiye ayrıldı.
Daha önce Arda Güler'in genel yeteneği, EA SPORTS FC 24'te 77 ile derecelendirildiği sızmıştı. Milli futbolcunun yaşına göre reytinginin yüksek olması da dikkat çekmişti.
EA ve FIFA'nın lisans anlaşmasının feshedilmesinin ardından durdurulan eski FIFA serisinin doğrudan devamı olarak hizmet ediyor.