https://sputniknews.com.tr/20231207/arda-gulerin-yuzu-ea-sports-fc-24e-eklendi-1078164819.html

Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi

Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi

Fenerbahçe'den İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in yüzü EA SPORTS FC 24'e eklendi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

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arda güler

spor

oyun

maç

futbol

real madrid

fenerbahçe

yaşam

fifa

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Ünlü video oyunu EA SPORTS FC 24'te İspanyol ekibi Real Madrid oyuncularından Arda Güler'in yüzü siteme yüklendi. Sosyal medya kullanıcıları ise Güler'in yüzünün gerçekten ona benzeyip benzemediğine dair ikiye ayrıldı. Daha önce Arda Güler'in genel yeteneği, EA SPORTS FC 24'te 77 ile derecelendirildiği sızmıştı. Milli futbolcunun yaşına göre reytinginin yüksek olması da dikkat çekmişti.EA SPORTS FC 24EA ve FIFA'nın lisans anlaşmasının feshedilmesinin ardından durdurulan eski FIFA serisinin doğrudan devamı olarak hizmet ediyor.

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arda güler, oyun, maç, futbol, real madrid, fenerbahçe, yaşam, fifa