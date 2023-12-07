https://sputniknews.com.tr/20231207/acun-ilicali-fenerbahceli-yildiza-talip-oldu-1078164496.html
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:19+0300
2023-12-07T10:19+0300
2023-12-07T10:19+0300
spor
acun ilıcalı
ryan kent
transfer
hull city
fenerbahçe
futbolcu
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Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ryan Kent ile ilgileniyor.27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230905/acun-ilicali-bence-korsan-yayin-seyreden-gitsin-sagdan-soldan-da-bir-seyler-calsin-ayni-suc-zaten-1075198793.html
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acun ilıcalı, ryan kent, transfer, hull city, fenerbahçe, futbolcu
acun ilıcalı, ryan kent, transfer, hull city, fenerbahçe, futbolcu
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ryan Kent ile ilgileniyor.
27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı.