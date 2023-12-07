https://sputniknews.com.tr/20231207/acun-ilicali-fenerbahceli-yildiza-talip-oldu-1078164496.html

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

acun ilıcalı

ryan kent

transfer

hull city

fenerbahçe

futbolcu

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Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ryan Kent ile ilgileniyor.27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı.

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acun ilıcalı, ryan kent, transfer, hull city, fenerbahçe, futbolcu