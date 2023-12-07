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Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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acun ilıcalı
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Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ryan Kent ile ilgileniyor.27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230905/acun-ilicali-bence-korsan-yayin-seyreden-gitsin-sagdan-soldan-da-bir-seyler-calsin-ayni-suc-zaten-1075198793.html
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acun ilıcalı, ryan kent, transfer, hull city, fenerbahçe, futbolcu
acun ilıcalı, ryan kent, transfer, hull city, fenerbahçe, futbolcu

Acun Ilıcalı Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

10:19 07.12.2023
© YouTube / Sibel ArnaAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© YouTube / Sibel Arna
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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'i transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Ryan Kent ile ilgileniyor.
27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2023
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Acun Ilıcalı: Bence korsan yayın seyreden gitsin sağdan soldan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten
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