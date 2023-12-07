https://sputniknews.com.tr/20231207/ankarada-evini-asgari-ucret-primi-odeme-karsiliginda-kirayaveriyor-1078178813.html
Ankara'da evini asgari ücret primi ödeme karşılığında kiraya veriyor
Ankara'da evini asgari ücret primi ödeme karşılığında kiraya veriyor
Ankara'da ilginç bir ev ilanı paylaşıldı. Ev sahibi, evinin kira bedelini 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:47+0300
2023-12-07T13:47+0300
2023-12-07T13:47+0300
yaşam
ankara
ev
ev sahibi
satılık ev
kiralık
kiralık ev
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ssk
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Artan ev kiralarından sonra ev sahiplerinden de ilginç talepler gelmeye devam ediyor. Ankara Keçiören ilçesinde bir ev sahibi, kiraya verdiği ilanda 'sigorta ve asgari ücret primi' şartı koştu. Adeta maaşlı bir çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını bekleyen kişinin yazdıkları da sosyal medyada viral oldu. Ev sahibi ayrıca sözleşmenin, hukuka aykırı bir şekilde 'senelik yapılacağını' da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html
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ankara, ev, ev sahibi , satılık ev, kiralık, kiralık ev, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ssk, sigorta
ankara, ev, ev sahibi , satılık ev, kiralık, kiralık ev, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ssk, sigorta
Ankara'da evini asgari ücret primi ödeme karşılığında kiraya veriyor
Ankara'da ilginç bir ev ilanı paylaşıldı. Ev sahibi, evinin kira bedelini 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi.
Artan ev kiralarından sonra ev sahiplerinden de ilginç talepler gelmeye devam ediyor. Ankara Keçiören ilçesinde bir ev sahibi, kiraya verdiği ilanda 'sigorta ve asgari ücret primi' şartı koştu.
Adeta maaşlı bir çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını bekleyen kişinin yazdıkları da sosyal medyada viral oldu. Ev sahibi ayrıca sözleşmenin, hukuka aykırı bir şekilde 'senelik yapılacağını' da sözlerine ekledi.