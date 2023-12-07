https://sputniknews.com.tr/20231207/ankarada-evini-asgari-ucret-primi-odeme-karsiliginda-kirayaveriyor-1078178813.html

Ankara'da evini asgari ücret primi ödeme karşılığında kiraya veriyor

Ankara'da evini asgari ücret primi ödeme karşılığında kiraya veriyor

Ankara'da ilginç bir ev ilanı paylaşıldı. Ev sahibi, evinin kira bedelini 'Asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirledi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T13:47+0300

2023-12-07T13:47+0300

2023-12-07T13:47+0300

yaşam

ankara

ev

ev sahibi

satılık ev

kiralık

kiralık ev

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg

Artan ev kiralarından sonra ev sahiplerinden de ilginç talepler gelmeye devam ediyor. Ankara Keçiören ilçesinde bir ev sahibi, kiraya verdiği ilanda 'sigorta ve asgari ücret primi' şartı koştu. Adeta maaşlı bir çalışan gibi kiracısından sigortasını yatırmasını bekleyen kişinin yazdıkları da sosyal medyada viral oldu. Ev sahibi ayrıca sözleşmenin, hukuka aykırı bir şekilde 'senelik yapılacağını' da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/babasi-uyuyakaldi-2-yasindaki-bebek-evden-kacti-yagmur-altinda-500-metre-yurudu-1078167896.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, ev, ev sahibi , satılık ev, kiralık, kiralık ev, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ssk, sigorta