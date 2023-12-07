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Abdulkadir Selvi: Bankacıların ifadesi neden alınmadı?
Abdulkadir Selvi: Bankacıların ifadesi neden alınmadı?
Abdulkadir Selvi "Herkes araştırılıyor, herkesin ifadesine başvuruluyor. Ama bir tek Denizbank hariç. Bir de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
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'Gizli fon' davasında her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde bu konuya değindi. Selvi, dava süresinde her konunun araştırılmasına rağmen Denizbank'ın muaf tutulduğunu öne sürdü.Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:'Bankacıların ifadesi neden alınmadı?'Selvi ayrıca avukat Mosturoğlu'nun da sözlerine değindi ve şunları ekledi:
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Abdulkadir Selvi: Bankacıların ifadesi neden alınmadı?

09:26 07.12.2023 (güncellendi: 09:28 07.12.2023)
© AADenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi "Herkes araştırılıyor, herkesin ifadesine başvuruluyor. Ama bir tek Denizbank hariç. Bir de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu işten muaf" diye yazdı.
'Gizli fon' davasında her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde bu konuya değindi. Selvi, dava süresinde her konunun araştırılmasına rağmen Denizbank'ın muaf tutulduğunu öne sürdü.
Selvi'nin yazısından bir bölüm şöyle:
"Kimi müşteki, kimi mağdur olarak ifade veriyor. Seçil Erzan, Denizbank’ın şube müdürü. Fon işini Denizbank Florya Şubesi’nden yürütmüş. İşlemlerin bir kısmı Denizbank şubesinde gerçekleştirilmiş. Bankanın antetli kâğıdı ve kaşesi kullanılmış. Bazı evraklarda Denizbank’ın operasyon müdürü Asiye Öztürk imza atmış. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun ismini güvence olarak kullanmış. Herkes araştırılıyor, herkesin ifadesine başvuruluyor. Ama bir tek Denizbank hariç. Bir de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bu işten muaf. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ifadesine ya da en azından bilgisine neden başvurulmadı sorusu büyük bir muammayı oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda ikna olmamış ki, “Bankanın en üst düzey yöneticileriyle ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda netice alırız” dedi.

'Bankacıların ifadesi neden alınmadı?'

Selvi ayrıca avukat Mosturoğlu'nun da sözlerine değindi ve şunları ekledi:
"Bu noktada Av. Şekip Mosturoğlu’nun sorusu devreye giriyor. Mosturoğlu katıldığı bir yayında, “Savcı dördüncü aydan yedinci aya kadar bankacıların ifadesini alabilirdi. Neden almadı?” diye sormuştu. Sahi bu arada bankacıların ifadesi neden alınmadı?"
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