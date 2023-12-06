Yerel seçim öncesi öne çıkan ilçeler listesi gündemde: Türkiye'de il sayısı 100’e çıkacak mı?
© AAİstanbul, manzara, deniz, boğaz
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu. Peki konuya dair kimler ne açıklamalar yaptı, Türkiye'de il sayısı 100’e çıkacak mı?
Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok da belde bulunuyor. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve 'küskünlük oluşturmamak' için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti MYK'sında da bu konu gündeme gelmiş ve bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.
Takvim'in haberine göre ise Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.
MHP lideri Bahçeli’nin il sayısının 100’e çıkarılması çağrısı uzun yıllardır devam eden tartışmayı alevlendirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de konuya dair açıklamalarda bulunmuş, 25 Haziran 2022 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen bir programda şunları ifade etmişti:
"Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşkeler ve misafirhaneler yapıyoruz. Ahlat’ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Büyüklerimiz açıklayacak. İnşallah hedefimiz bu bölgenin eğer Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin şehir sayısının il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı alalım ve bu müjdeyi de ben size böyle güzel şenlikte ifade edeyim."
Demiröz daha sonra yaptığı bir açıklamasında da yanış anlaşılmalar mahal vermemek adına bu hususta verilmiş bir kararın henüz bulunmadığının da altını çizmişti.
Hangi kriterler masada?
Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.
Coğrafi şartların yanında bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve merkeze en az 30 kilometre mesafede yer alması gerekiyor. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Alanya en uygun il olarak konumlanıyor.
Daha önce 67'den 81'e çıkmıştı
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.
İl olmaya en yakın ilçeler hangileri?
ALANYA, ANTALYA
TARSUS, MERSİN
İNEGÖL BURSA
ÇORLU, TEKİRDAĞ
SİVEREK, ŞANLIURFA
MANAVGAT, ANTALYA
İSKENDERUN, HATAY
AKHİSAR, MANİSA
FETHİYE,MUĞLA
EREĞLİ .ZONGULDAK
ERCİŞ,VAN
EDREMİT, BALIKESİR
BANDIRMA, BALIKESİR
NAZİLLİ, AYDIN
CİZRE, ŞIRNAK
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ
EREĞLİ, KONYA
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ
ERGANİ, DİYARBAKIR
KOZAN, ADANA
ÜNYE, ORDU
KAHTA, ADIYAMAN
POLATLI, ANKARA
MİDYAT, MARDİN
YÜKSEKOVA, HAKKARİ