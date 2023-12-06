https://sputniknews.com.tr/20231206/unesconun-kultur-mirasi-listesine-turkiyeden-4-unsur-daha-eklendi-1078151330.html

UNESCO'nun kültür mirası listesine Türkiye'den 4 unsur daha eklendi

UNESCO'nun kültür mirası listesine Türkiye'den 4 unsur daha eklendi

Dışişleri Bakanlığı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne 'Tezhip Sanatı', 'İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler'... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T18:37+0300

2023-12-06T18:37+0300

2023-12-06T18:41+0300

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türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin çok uluslu adaylık dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Türkiye'nin koordinatörlüğünde Azerbaycan, İran, Özbekistan ve Tacikistan'la sunulan Tezhip Sanatı ve İran'ın koordinatörlüğünde, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'la hazırlanan İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler başlıklı çok uluslu adaylık dosyalarının Botsvana'nın Kasane şehrinde 4 Aralık'ta başlayan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 18. Oturumu'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.Aynı şekilde Azerbaycan'ın koordinatörlüğünde Türkiye'yle sunulan Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası ve Türkiye'nin koordinatörlüğünde Azerbaycan'la hazırlanan Sedef Kakma Sanatı başlıklı çok uluslu adaylık dosyalarının da listeye kaydedildiği aktarılan açıklamada, böylece Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 30'a ulaştığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230927/unesco-dunya-mirasi-listesine-42-yeni-alan-ekledi-1075788886.html

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