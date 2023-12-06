https://sputniknews.com.tr/20231206/turkiyenin-moskova-buyukelciliginden-kahveli-paylasim-bir-fincanin-40-yil-hatiri-vardir-dedik-1078128306.html
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden kahveli paylaşım: Bir fincanın 40 yıl hatırı vardır dedik
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden kahveli paylaşım: Bir fincanın 40 yıl hatırı vardır dedik
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide Türk kahvesini Ruslara tanıttığını gösteren fotoğraflar paylaştı, "Bir fincan... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T10:39+0300
2023-12-06T10:39+0300
2023-12-06T10:39+0300
dünya
türkiye
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
türk kahvesi
türk kahvesi günü
kahve
hatıra
rusya
rus-türk ilişkileri
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, X platformunda Türk kahveli paylaşım yaptı. "Büyükelçiliğimiz konutundaki etkinliğe katılan yabancı konuklarımıza, Türk lokumu eşliğinde kumda pişirilmiş Türk kahvesi ikram ettik" denilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230420/harvarddan-arastirma-kola-yerine-gunde-6-bardak-kahve-icmek-erken-olum-riskini-azaltiyor-1069955215.html
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türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türk kahvesi, türk kahvesi günü, kahve, hatıra, rusya, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği
türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, türk kahvesi, türk kahvesi günü, kahve, hatıra, rusya, rus-türk ilişkileri, rus-türk işbirliği
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden kahveli paylaşım: Bir fincanın 40 yıl hatırı vardır dedik
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide Türk kahvesini Ruslara tanıttığını gösteren fotoğraflar paylaştı, "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” diyerek, kahve kültürümüzü Moskova’da tanıttık" dedi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, X platformunda Türk kahveli paylaşım yaptı. "Büyükelçiliğimiz konutundaki etkinliğe katılan yabancı konuklarımıza, Türk lokumu eşliğinde kumda pişirilmiş Türk kahvesi ikram ettik" denilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diyerek, kahve kültürümüzü Moskova’da tanıttık."