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https://sputniknews.com.tr/20230420/harvarddan-arastirma-kola-yerine-gunde-6-bardak-kahve-icmek-erken-olum-riskini-azaltiyor-1069955215.html
Harvard'dan araştırma: Kola yerine günde altı bardak kahve içmek erken ölüm riskini azaltıyor
Harvard'dan araştırma: Kola yerine günde altı bardak kahve içmek erken ölüm riskini azaltıyor
Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kola yerine kahve ya da çay içmenin erken ölüm riskini çok büyük oranda azalttığını ortaya koydu. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:35+0300
2023-04-20T12:38+0300
kola
erken
ölüm
yaşam
araştırma
çay
diyabet
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ABD’de yapılan bir araştırma kola benzeri içeceklerin sağlığa zararlarını mercek altına alırken bunun yerine tüketilmesi gereken içeceklerle ilgili kapsamlı bir sonuca ulaştı.Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada kolanın sağlığa zararı ve erken ölüm oranını yükselttiği belirtilirken, “Her gün kola benzeri gazlı içecek tüketenlerin erken ölüm oranı yüzde 20 artıyor” denildi.Sözcü’nün aktardığına göre, bilim insanları bu tür içecekleri tüketenlerde şeker hastalığı riskinin arttığını belirtirken bu içecek yerine kahve ya da çay tüketilmesini tavsiye etti.Tip-2 diyabet hastası 15486 kişinin verilerini inceleyen bilim insanları bu kişilerin tüketim alışkanlıklarını da karşılaştırdı. Gazlı ve şekerli içecek tüketenleri 18.5 yıl boyunca inceleyen bilim insanları bu kişilerin yüzde 22’sinin kalp-damar rahatsızlığı yaşadığını ve neredeyse yarısının da bu zaman zarfında yaşamını yitirdiğini açıkladı.Çay içenlerde risk yüzde 21 daha azŞekerli ve gazlı içecek tüketenlerin erken ölme riskinin de 5 kat daha fazla olduğu belirtildi. Günde 6 bardağa kadar kahve içenlerin erken ölüm riskinin de yüzde 26 azaldığı kayıtlara geçti. Çay içenlerde riskin yüzde 21, su içenlerde de yüzde 23 azaldığı belirtildi.British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtilirken bu rahatsızlıktan ölüm riskinin de yüzde 29 daha yüksek olduğu aktarıldı.Araştırmayı yürüten Qi Sun, “Diyabet hastaları özellikle sağlıklı içecekleri tercih etmeliler. Fakat bu zamana kadar veriler yetersizdi. Yapılan araştırmada diyabet yönetimi ile tüketim arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştık. Diyabet hastaları şekerli ve gazlı içecekler yerine sağlıklı tercihler yaparak bundan faydalanmalı” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210925/10-dakikada-15-litre-kola-icti-ertesi-gun-oldu-1049244056.html
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kola, erken, ölüm, araştırma, çay, diyabet
kola, erken, ölüm, araştırma, çay, diyabet

Harvard'dan araştırma: Kola yerine günde altı bardak kahve içmek erken ölüm riskini azaltıyor

12:35 20.04.2023 (güncellendi: 12:38 20.04.2023)
© AAKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma kola yerine kahve ya da çay içmenin erken ölüm riskini çok büyük oranda azalttığını ortaya koydu.
ABD’de yapılan bir araştırma kola benzeri içeceklerin sağlığa zararlarını mercek altına alırken bunun yerine tüketilmesi gereken içeceklerle ilgili kapsamlı bir sonuca ulaştı.
Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada kolanın sağlığa zararı ve erken ölüm oranını yükselttiği belirtilirken, “Her gün kola benzeri gazlı içecek tüketenlerin erken ölüm oranı yüzde 20 artıyor” denildi.
Sözcü’nün aktardığına göre, bilim insanları bu tür içecekleri tüketenlerde şeker hastalığı riskinin arttığını belirtirken bu içecek yerine kahve ya da çay tüketilmesini tavsiye etti.
Tip-2 diyabet hastası 15486 kişinin verilerini inceleyen bilim insanları bu kişilerin tüketim alışkanlıklarını da karşılaştırdı. Gazlı ve şekerli içecek tüketenleri 18.5 yıl boyunca inceleyen bilim insanları bu kişilerin yüzde 22’sinin kalp-damar rahatsızlığı yaşadığını ve neredeyse yarısının da bu zaman zarfında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çay içenlerde risk yüzde 21 daha az

Şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin erken ölme riskinin de 5 kat daha fazla olduğu belirtildi. Günde 6 bardağa kadar kahve içenlerin erken ölüm riskinin de yüzde 26 azaldığı kayıtlara geçti. Çay içenlerde riskin yüzde 21, su içenlerde de yüzde 23 azaldığı belirtildi.
British Medical Journal’da yayınlanan araştırmada şekerli ve gazlı içecek tüketenlerin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtilirken bu rahatsızlıktan ölüm riskinin de yüzde 29 daha yüksek olduğu aktarıldı.
Araştırmayı yürüten Qi Sun, “Diyabet hastaları özellikle sağlıklı içecekleri tercih etmeliler. Fakat bu zamana kadar veriler yetersizdi. Yapılan araştırmada diyabet yönetimi ile tüketim arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştık. Diyabet hastaları şekerli ve gazlı içecekler yerine sağlıklı tercihler yaparak bundan faydalanmalı” dedi.
Coca Cola - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
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10 dakikada 1.5 litre kola içti ertesi gün öldü
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