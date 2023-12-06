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Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, yeni nesil hayalet bombardıman uçağı PAK DA'nın test üssünün kurulmasına yönelik bilimsel çalışmaların... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:29+0300
2023-12-06T17:29+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
rostec
hayalet uçak
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus askeri havacılık ve savunma şirketi Tupolev tarafından geliştirilmeye devam edilen uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı PAK DA için önemli bir aşama daha geride kaldı.Rostec, PAK DA'nın geliştirilmesine ilişkin program çerçevesinde, Rus uzmanların test üssünü ve bir dizi standı oluşturulmasına yönelik tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirdiğini bildirdi.Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak. Uçağın 2027'ye kadar Rus ordusunun hizmetine verilmesi planlanıyor.Kasım 2018'de, geleceğin uçağı olarak gösterilen PAK DA'nın geliştirme çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Uçakla ilgili tüm çalışmalar doğrudan Rusya Başkomutanı ve Savunma Bakanı'nın özel kontrolü altında yürütülüyor.Daha önce yeni stratejik uçağın 'stealth' (hayalet uçak) teknolojisi kullanılarak inşa edileceği bildirilmişti.'6. nesil uçak olması planlanıyor'Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya’nın geleceğe dönük geliştirmeye devam ettiği PAK DA uzun menzilli hayalet bombardıman uçağının ‘6. neslin’ temsilcisi olacağını yazmıştı.Makaleye göre Rusya’nın yeni stratejik hayalet bombardıman uçağı, hava ve radar durumunu analiz edebilen 7 bin kilometre menzilli füzelerle donatılacak, silahlar uçağın içindeki özel mühimmat bölümünde bulunacak. Söz konusu füzelerin uçuş sırasında hedefi kendileri seçebilecekleri ve radarlardan kaçmak için uçuş rotalarını değiştirebilecekleri tahmin ediliyor.Modernize edilen Tu-160 ve T-22M3 uçaklarının, yeni donanım ve silahlara sahip olacakları için kullanımda kalacaklarına dikkat çekilen yazıda, PAK DA’nın ise bu uçakların yerine geçmek için değil, ‘başta gelen hava savunma sistemlerinin menziline sızılacağı bir nükleer çatışma’ durumu ile ilgili boşluğu doldurmak için üretildiği vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/rostec-rusya-savunma-bakanligina-bmp-3-zirhlilarinin-yer-aldigi-yeni-bir-parti-gonderdi-1076932267.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rostec, hayalet uçak

Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu

17:29 06.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Multimedya arşivine gidinRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, yeni nesil hayalet bombardıman uçağı PAK DA'nın test üssünün kurulmasına yönelik bilimsel çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus askeri havacılık ve savunma şirketi Tupolev tarafından geliştirilmeye devam edilen uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı PAK DA için önemli bir aşama daha geride kaldı.
Rostec, PAK DA'nın geliştirilmesine ilişkin program çerçevesinde, Rus uzmanların test üssünü ve bir dizi standı oluşturulmasına yönelik tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirdiğini bildirdi.
Yeni motor sayesinde 30 saati bulan uçuş süresine sahip olması beklenen uçak, halihazırda Rus ordusu tarafından kullanılan Tu-95 stratejik bombardıman uçağının yerini alacak. Uçağın 2027'ye kadar Rus ordusunun hizmetine verilmesi planlanıyor.
Kasım 2018'de, geleceğin uçağı olarak gösterilen PAK DA'nın geliştirme çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Uçakla ilgili tüm çalışmalar doğrudan Rusya Başkomutanı ve Savunma Bakanı'nın özel kontrolü altında yürütülüyor.
Daha önce yeni stratejik uçağın 'stealth' (hayalet uçak) teknolojisi kullanılarak inşa edileceği bildirilmişti.

'6. nesil uçak olması planlanıyor'

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya’nın geleceğe dönük geliştirmeye devam ettiği PAK DA uzun menzilli hayalet bombardıman uçağının ‘6. neslin’ temsilcisi olacağını yazmıştı.
Makaleye göre Rusya’nın yeni stratejik hayalet bombardıman uçağı, hava ve radar durumunu analiz edebilen 7 bin kilometre menzilli füzelerle donatılacak, silahlar uçağın içindeki özel mühimmat bölümünde bulunacak. Söz konusu füzelerin uçuş sırasında hedefi kendileri seçebilecekleri ve radarlardan kaçmak için uçuş rotalarını değiştirebilecekleri tahmin ediliyor.
Modernize edilen Tu-160 ve T-22M3 uçaklarının, yeni donanım ve silahlara sahip olacakları için kullanımda kalacaklarına dikkat çekilen yazıda, PAK DA’nın ise bu uçakların yerine geçmek için değil, ‘başta gelen hava savunma sistemlerinin menziline sızılacağı bir nükleer çatışma’ durumu ile ilgili boşluğu doldurmak için üretildiği vurgulanmıştı.
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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