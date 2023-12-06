https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-yeni-dunya-duzeninin-bas-elcisi-olarak-iranin-daha-da-buyuk-bir-dostu-haline-gelebilir-1078156485.html
‘Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak İran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir’
‘Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak İran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir’
İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Modabber, "Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak Tahran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir"... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T23:33+0300
2023-12-06T23:33+0300
2023-12-06T23:33+0300
dünya
vladimir putin
ibrahim reisi
rusya
iran
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretini değerlendiren İranlı uzmanlar, görüşmelerin gündemine ve bu ziyaretin genel olarak ikili ilişkilerin gelişimi için önemine ilişkin görüşlerini Sputnik’le paylaştı.İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Ruhollah Modabber, bunun İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova’ya ikinci ziyareti olduğuna dikkat çekti. Bu ziyaretin bölgesel ve uluslararası öneme sahip olduğu kaydeden Modabber, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ikili görüşmenin ana konusunun, Kuzey-Güney uluslararası ulaştırma koridoru olacağını iddia etti.Abşenas, “Halihazırda İran, kuzeyden güneye ve doğudan batıya küresel ticaretin merkezi haline gelmek için büyük fırsata sahip. Bu, İran’ın uzun yıllardır içinde bulunduğu petrol bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231205/iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1078091069.html
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vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran
vladimir putin, ibrahim reisi, rusya, iran
‘Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak İran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir’
İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Modabber, "Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak Tahran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretini değerlendiren İranlı uzmanlar, görüşmelerin gündemine ve bu ziyaretin genel olarak ikili ilişkilerin gelişimi için önemine ilişkin görüşlerini Sputnik’le paylaştı.
İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Ruhollah Modabber, bunun İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova’ya ikinci ziyareti olduğuna dikkat çekti. Bu ziyaretin bölgesel ve uluslararası öneme sahip olduğu kaydeden Modabber, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Sayın Reisi’ye iş heyeti eşlik edecek. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticari işbirliği önündeki sorunların çözüme kavuşturulacağı beklenebilir. Ayrıca İran’ın BRICS kapsamındaki ön planları ele alınabilir. Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak Tahran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir. Çeşitli yönlerden aktif bir güç olan ve ABD’nin hegemonyasına karşı koyan bir ülke olarak İran için dost ülkelerle ittifakın kurulması ekonomik, bilimsel ve teknolojik refaha yol açabilir.”
Uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ikili görüşmenin ana konusunun, Kuzey-Güney uluslararası ulaştırma koridoru olacağını iddia etti.
Abşenas, “Halihazırda İran, kuzeyden güneye ve doğudan batıya küresel ticaretin merkezi haline gelmek için büyük fırsata sahip. Bu, İran’ın uzun yıllardır içinde bulunduğu petrol bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.