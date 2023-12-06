https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-yeni-dunya-duzeninin-bas-elcisi-olarak-iranin-daha-da-buyuk-bir-dostu-haline-gelebilir-1078156485.html

‘Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak İran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir’

‘Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak İran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir’

İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Modabber, "Rusya, yeni dünya düzeninin baş elçisi olarak Tahran’ın daha da büyük bir dostu haline gelebilir"... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T23:33+0300

2023-12-06T23:33+0300

2023-12-06T23:33+0300

dünya

vladimir putin

ibrahim reisi

rusya

iran

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Moskova ziyaretini değerlendiren İranlı uzmanlar, görüşmelerin gündemine ve bu ziyaretin genel olarak ikili ilişkilerin gelişimi için önemine ilişkin görüşlerini Sputnik’le paylaştı.İranlı uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı Ruhollah Modabber, bunun İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova’ya ikinci ziyareti olduğuna dikkat çekti. Bu ziyaretin bölgesel ve uluslararası öneme sahip olduğu kaydeden Modabber, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Uluslararası siyaset uzmanı Emad Abşenas, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ikili görüşmenin ana konusunun, Kuzey-Güney uluslararası ulaştırma koridoru olacağını iddia etti.Abşenas, “Halihazırda İran, kuzeyden güneye ve doğudan batıya küresel ticaretin merkezi haline gelmek için büyük fırsata sahip. Bu, İran’ın uzun yıllardır içinde bulunduğu petrol bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olacak” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231205/iran-cumhurbaskani-ibrahim-reisi-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirecek-1078091069.html

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