https://sputniknews.com.tr/20231206/rusya-basbakani-misustin-teknolojik-egemenligimizi-guclendirmeyi-surduruyoruz-1078144669.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Teknolojik egemenliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz

Rusya Başbakanı Mişustin: Teknolojik egemenliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya’nın bilimsel ve teknolojik güç statüsünü yeniden kazanması gerektiğini belirtti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T18:08+0300

2023-12-06T18:08+0300

2023-12-06T18:08+0300

dünya

rusya

başbakan

mihail mişustin

egemenlik

teknoloji

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'nın teknolojik egemenliğini güçlendirmeye devam ettiğini, ülkenin büyük bilimsel ve teknolojik güç statüsünü yeniden tesis etmek için tüm temel koşullara sahip olduğunu söyledi.‘Bilgi-Ders’ projesi kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Mişustin, "Rusya teknolojik egemenliğini güçlendirmeye devam ediyor. Büyük bilimsel ve teknolojik güç statüsünü yeniden tesis etmek için tüm temel koşullara sahibiz. Bu, kaliteli gıdaya ve temiz suya pratik olarak sınırsız erişim demektir. Herhangi bir devletin gelişimini büyük ölçüde belirleyecek olan bu faktörlerdir” dedi.Yüksek teknoloji alanlarının yeniden tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mişustin, “Modern yüksek teknoloji endüstrilerini yeniden başlatmamız gerekiyor. Elektronik, makine, motor ve uçak imalatı. Her türlü insansız araç, ulaştırma, kritik kimya. Yeni ilaçlar ve gerekli tıbbi ürünler yaratmamız gerekiyor. Bütün bunlar çok önemli” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231128/putin-sadece-rusyanin-degil-tum-dunyanin-ozgurlugu-icin-savasiyoruz-1077876739.html

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rusya, başbakan, mihail mişustin, egemenlik, teknoloji