https://sputniknews.com.tr/20231206/rus-odeme-sistemi-mir-kubada-kullanilmaya-baslandi-1078146485.html
Rus ödeme sistemi 'Mir' Küba'da kullanılmaya başlandı
Rus ödeme sistemi 'Mir' Küba'da kullanılmaya başlandı
Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) yaptığı açıklamada 'Mir' ödeme sisteminin Küba'da kullanabileceğini duyurdu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:52+0300
2023-12-06T16:57+0300
ulusal ödeme kartları sistemi (nspk)
mir
mir kartları
küba
rusya
ödeme sistemi
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NSPK Küba'nın artık Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir'in kartlarını kabul ettiğini ve turistlerin mağazalarda, otellerde ve restoranlarda bu kartlarla ödeme yapmalarına izin verdiğini söyledi."Mir ödeme sistemi Küba'daki POS terminallerinde Rus ödeme kartlarını kabul etmeye başladı" diyen NSPK, kartların ilk olarak Havana ve Varadero gibi en popüler turistik yerlerde kabul edileceğini ve daha sonra erişim alanlarının genişletileceğini sözlerine ekledi.Mart ayında Mir kartlarıyla Küba'da nakit para çekilebilmeye başlanmış ve bugüne kadar yaklaşık 3 bin işlem gerçekleştirilmişti.Mir kart hangi ülkelerde çalışıyor?Mir kartları aşağıdaki ülkelerdeki bankalar tarafından kabul edilmektedir:Mir Ödeme Sistemi, 2017 yılında Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan, elektronik para transferleri için bir Rus kartlı ödeme sistemidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede bloke edilen Visa ve Mastercard gibi yabancı ödeme sistemlerine olan bağımlılığı azaltmak için oluşturulmuştur.
https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-mir-kartlari-kubadaki-atmlerde-kullanima-acildi-1068261753.html
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ulusal ödeme kartları sistemi (nspk), mir, mir kartları, küba, rusya, ödeme sistemi
ulusal ödeme kartları sistemi (nspk), mir, mir kartları, küba, rusya, ödeme sistemi
Rus ödeme sistemi 'Mir' Küba'da kullanılmaya başlandı
16:52 06.12.2023 (güncellendi: 16:57 06.12.2023)
Ulusal Ödeme Kartları Sistemi (NSPK) yaptığı açıklamada 'Mir' ödeme sisteminin Küba'da kullanabileceğini duyurdu.
NSPK Küba'nın artık Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir'in kartlarını kabul ettiğini ve turistlerin mağazalarda, otellerde ve restoranlarda bu kartlarla ödeme yapmalarına izin verdiğini söyledi.
"Mir ödeme sistemi Küba'daki POS terminallerinde Rus ödeme kartlarını kabul etmeye başladı" diyen NSPK, kartların ilk olarak Havana ve Varadero gibi en popüler turistik yerlerde kabul edileceğini ve daha sonra erişim alanlarının genişletileceğini sözlerine ekledi.
Mart ayında Mir kartlarıyla Küba'da nakit para çekilebilmeye başlanmış ve bugüne kadar yaklaşık 3 bin işlem gerçekleştirilmişti.
Mir kart hangi ülkelerde çalışıyor?
Mir kartları aşağıdaki ülkelerdeki bankalar tarafından kabul edilmektedir:
Mir Ödeme Sistemi, 2017 yılında Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan, elektronik para transferleri için bir Rus kartlı ödeme sistemidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede bloke edilen Visa ve Mastercard gibi yabancı ödeme sistemlerine olan bağımlılığı azaltmak için oluşturulmuştur.