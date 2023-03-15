https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-mir-kartlari-kubadaki-atmlerde-kullanima-acildi-1068261753.html
Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı
Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı
Rus Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Mir ödeme sistemi kartlarının Küba'daki ATM'lerde kullanılmaya başladığını duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:29+0300
2023-03-15T00:29+0300
2023-03-15T00:29+0300
dünya
rusya
mir
ödeme sistemi
kart
güney amerika
küba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/01/1043924359_1:0:1240:697_1920x0_80_0_0_bbb303712c96ce965cf0ab7d7f5e0379.jpg
NSPK’dan yapılan açıklamada, “Mir ödeme sistemi, Rus turistler arasında çok popüler olan Küba da dahil olmak üzere dost ülkelerde kartların uluslararası kabulü için çalışmalarına devam ediyor. Mir kartlarından yerel bankaların ATM'lerinden nakit çekmek mümkün” denildi.Açıklamada ayrıca, Mir kartlarının Küba’daki ticaret ve hizmet işletmelerinde kabul edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.NSPK’nin verilerine göre eylül ayı itibarıyla Mir kartları Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya olmak üzere 11 ülkede kullanılmaya başladı. Kartların ayrıca İran, Mısır ve Venezüella’da kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/new-york-post-abdnin-rusyaya-yaptirimlari-dolari-zayiflatiyor-1068255378.html
rusya
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/01/1043924359_156:0:1085:697_1920x0_80_0_0_4f9850a3863f3d84aec616c2b8d22c61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mir, ödeme sistemi, kart, güney amerika, küba
rusya, mir, ödeme sistemi, kart, güney amerika, küba
Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı
Abone ol
Rus Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Mir ödeme sistemi kartlarının Küba'daki ATM'lerde kullanılmaya başladığını duyurdu.
NSPK’dan yapılan açıklamada, “Mir ödeme sistemi, Rus turistler arasında çok popüler olan Küba da dahil olmak üzere dost ülkelerde kartların uluslararası kabulü için çalışmalarına devam ediyor. Mir kartlarından yerel bankaların ATM'lerinden nakit çekmek mümkün” denildi.
Açıklamada ayrıca, Mir kartlarının Küba’daki ticaret ve hizmet işletmelerinde kabul edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
NSPK’nin verilerine göre eylül ayı itibarıyla Mir kartları Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya olmak üzere 11 ülkede kullanılmaya başladı.
Kartların ayrıca İran, Mısır ve Venezüella’da kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.