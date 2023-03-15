https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-mir-kartlari-kubadaki-atmlerde-kullanima-acildi-1068261753.html

Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı

Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı

Rus Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Mir ödeme sistemi kartlarının Küba'daki ATM'lerde kullanılmaya başladığını duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T00:29+0300

2023-03-15T00:29+0300

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NSPK’dan yapılan açıklamada, “Mir ödeme sistemi, Rus turistler arasında çok popüler olan Küba da dahil olmak üzere dost ülkelerde kartların uluslararası kabulü için çalışmalarına devam ediyor. Mir kartlarından yerel bankaların ATM'lerinden nakit çekmek mümkün” denildi.Açıklamada ayrıca, Mir kartlarının Küba’daki ticaret ve hizmet işletmelerinde kabul edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.NSPK’nin verilerine göre eylül ayı itibarıyla Mir kartları Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya olmak üzere 11 ülkede kullanılmaya başladı. Kartların ayrıca İran, Mısır ve Venezüella’da kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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