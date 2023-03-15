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https://sputniknews.com.tr/20230315/rus-mir-kartlari-kubadaki-atmlerde-kullanima-acildi-1068261753.html
Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı
Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı
Rus Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Mir ödeme sistemi kartlarının Küba'daki ATM'lerde kullanılmaya başladığını duyurdu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:29+0300
2023-03-15T00:29+0300
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mir
ödeme sistemi
kart
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NSPK’dan yapılan açıklamada, “Mir ödeme sistemi, Rus turistler arasında çok popüler olan Küba da dahil olmak üzere dost ülkelerde kartların uluslararası kabulü için çalışmalarına devam ediyor. Mir kartlarından yerel bankaların ATM'lerinden nakit çekmek mümkün” denildi.Açıklamada ayrıca, Mir kartlarının Küba’daki ticaret ve hizmet işletmelerinde kabul edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.NSPK’nin verilerine göre eylül ayı itibarıyla Mir kartları Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya olmak üzere 11 ülkede kullanılmaya başladı. Kartların ayrıca İran, Mısır ve Venezüella’da kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/new-york-post-abdnin-rusyaya-yaptirimlari-dolari-zayiflatiyor-1068255378.html
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rusya, mir, ödeme sistemi, kart, güney amerika, küba
rusya, mir, ödeme sistemi, kart, güney amerika, küba

Rus Mir kartları Küba'daki ATM'lerde kullanıma açıldı

00:29 15.03.2023
© RTMir Kartları , Mir Pay
Mir Kartları , Mir Pay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© RT
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Rus Ulusal Ödeme Kartı Sistemi (NSPK), Mir ödeme sistemi kartlarının Küba'daki ATM'lerde kullanılmaya başladığını duyurdu.
NSPK’dan yapılan açıklamada, “Mir ödeme sistemi, Rus turistler arasında çok popüler olan Küba da dahil olmak üzere dost ülkelerde kartların uluslararası kabulü için çalışmalarına devam ediyor. Mir kartlarından yerel bankaların ATM'lerinden nakit çekmek mümkün” denildi.
Açıklamada ayrıca, Mir kartlarının Küba’daki ticaret ve hizmet işletmelerinde kabul edilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
NSPK’nin verilerine göre eylül ayı itibarıyla Mir kartları Türkiye, Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya olmak üzere 11 ülkede kullanılmaya başladı.
Kartların ayrıca İran, Mısır ve Venezüella’da kullanılabilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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