https://sputniknews.com.tr/20231206/ogun-samasta-yurtdisina-cikis-yasagi-verildi-1078149157.html

Ogün Samast'a yurtdışına çıkış yasağı verildi

Ogün Samast'a yurtdışına çıkış yasağı verildi

15 Kasım'da tahliye edilen gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurtdışına çıkış yasağı tedbiri konuldu. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T17:32+0300

2023-12-06T17:32+0300

2023-12-06T18:58+0300

ogün samast

hrant dink

hrant dink cinayeti

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan davanın birleştiği dosya kapsamında hakim karşısına çıktı.Ogün Samast’a 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.15 Kasım'da tahliye edilmiştiOgün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Temmuz 2011'de Hrant Dink'e yönelik eyleminden dolayı 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya düşürmüştü.Samast'ı 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti.Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231206/ogun-samast-savunma-yapmadi-iddianame-bugun-elime-ulasti-1078143002.html

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