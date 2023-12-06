Marmara'da yaşanan depremin ardından dikkat çekildi: İstanbul'daki riskli konut sayısı ne kadar?
© AASite, bina, ev, konut
© AA
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Önceki gün Bursa'da meydana gelen 5.1 ve 4.5 şiddetindeki depremler İstanbul'da da hissedildi. Olası 'Büyük Marmara depremi' tartışmalarını alevlerinden sarsıntının ardından İstanbul'daki riskli bina sayısı belli oldu.
Merkez üssü Bursa’nın Mudanya ilçesi olduğu belirtilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu belirtirken sarsıntı; İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi.
Halihazırda 'Türkiye'de kaçımız güvenli evlerde oturuyoruz?' bu soru, 6 Şubat depremlerinden bu yana herkesin gündemine oturarak 'deprem tehlikesini' tekrar hatırlattı. Düzensiz aralıklarla deprem kendini hatırlatsa da deprem uzmanları yapıların güvenliğinden endişeli. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1.5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek, yaklaşık 600 bin konutun riskli olduğunu söyledi.
'Çok riskli'
Ülkede depremlerin yıllardır olduğunu ve devam edebileceğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:
"(Fay hatları) Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde onunla savaşamayız. Onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve ona uyum içinde hayatımızı sürdürmek. Bugün tespitlere göre İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz."
Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:
"Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var. Ruhsatları alan, inşaatlara başlayanlar var. Köy evlerine de başlıyoruz. Deprem şurasında hocalarımızın aldığı güzel bir karar var, 'çelikten yapı yapın' dediler. Yığma yapıları bırakın, çelik bir karkas koyun temeli o olsun araları doldurun. Taş yünü dediğimiz bir malzeme var. Şu anda inşaatlar başladı. Aralara taş yünü 10 santimetre, içeri tarafa da alçıpanlar konuyor. Şu anda yeni başladık. 51 bin civarında ihale yapacağız ve 6 ay gibi sürede bütün köylerde teslim edeceğiz. Kış günü bile aynı şekilde vidalanıyor ve oturuma hazır hale geliyor. 100-110 santimetre de su basmanı yapıyoruz evin içine su gelmesin diye. Depremden herhangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu olmaz, yıkılması söz konusu olmaz. Bütün köylerimizde bunları yapıp 6 içinde, dışarıda vatandaş bırakmadan teslim edeceğiz."