https://sputniknews.com.tr/20231206/laos-bricse-katilim-icin-bilgi-isteyecek-1078147819.html
Laos BRICS'e katılım için bilgi isteyecek
Laos BRICS'e katılım için bilgi isteyecek
Laos Yatırım Bakanı BRICS üyeliğiyle ilgilendiklerini ve kriterler hakkında bilgi isteyeceklerini açıkladı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:12+0300
2023-12-06T17:12+0300
2023-12-06T17:12+0300
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brics zirvesi
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Laos Yatırım Bakanı Khamjane Vongphosy Sputnik'e yaptığı açıklamada, Laos'un BRICS'e katılmakla ilgilendiğini ve bloga üyelik kriterleri ile ilkeleri hakkında bilgi talep edeceğini söyledi.Ülkedeki gelişmeler olumlu olduğu için bloga ilgi duyduklarını belirten Bakan, Yatırım Bakanlığı'nın bu konudaki faaliyetlerini ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve Hükümeti ile koordine ettikten sonra BRICS'e üyelik başvurusunda bulunmak için ek prosedürlerden geçmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.BRICS, örgütün Ağustos ayında yapılan zirvesinde, Ocak ayında bloga katılacak olan Arjantin, Suudi Arabistan, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere altı ülkenin üyelik başvurularını onayladı.BRICS'e üyelik başvuruları Ağustos zirvesinde onaylanan Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan, BAE ve İran Ocak ayında blogun tam üyesi olacak.Kasım ayı sonunda düzenlenen 'Primakov Okumaları Uluslararası Forumu' sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak'ta yeni üyelerin katılımıyla BRICS'in G7 grubu karşısındaki avantajını arttıracağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/lavrov-gelecek-sene-brics-icinde-tek-odeme-sistemine-gececegiz--1077826543.html
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laos, brics, brics zirvesi, asya, sergey lavrov
laos, brics, brics zirvesi, asya, sergey lavrov
Laos BRICS'e katılım için bilgi isteyecek
Laos Yatırım Bakanı BRICS üyeliğiyle ilgilendiklerini ve kriterler hakkında bilgi isteyeceklerini açıkladı.
Laos Yatırım Bakanı Khamjane Vongphosy Sputnik'e yaptığı açıklamada, Laos'un BRICS'e katılmakla ilgilendiğini ve bloga üyelik kriterleri ile ilkeleri hakkında bilgi talep edeceğini söyledi.
Ülkedeki gelişmeler olumlu olduğu için bloga ilgi duyduklarını belirten Bakan, Yatırım Bakanlığı'nın bu konudaki faaliyetlerini ülkenin Dışişleri Bakanlığı ve Hükümeti ile koordine ettikten sonra BRICS'e üyelik başvurusunda bulunmak için ek prosedürlerden geçmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.
BRICS, örgütün Ağustos ayında yapılan zirvesinde, Ocak ayında bloga katılacak olan Arjantin, Suudi Arabistan, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere altı ülkenin üyelik başvurularını onayladı.
BRICS'e üyelik başvuruları Ağustos zirvesinde onaylanan Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan, BAE ve İran Ocak ayında blogun tam üyesi olacak.
Kasım ayı sonunda düzenlenen 'Primakov Okumaları Uluslararası Forumu' sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Ocak'ta yeni üyelerin katılımıyla BRICS'in G7 grubu karşısındaki avantajını arttıracağını vurguladı.