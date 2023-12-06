https://sputniknews.com.tr/20231206/kuzey-kore-lideri-gozyaslarina-boguldu-1078131223.html

Kuzey Kore lideri gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore lideri gözyaşlarına boğuldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'Beşinci Anneler Konferansı' raporunu dinlerken ağladığını gösteren bir video yayımlandı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T11:22+0300

2023-12-06T11:22+0300

2023-12-06T11:25+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

anneler

kuzey kore işçi partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078130991_0:110:747:530_1920x0_80_0_0_52eea460ecf28eed7e635c0f63004f68.png

Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore 'Ulusal Anneler Konferansı' katılımcılarına hediye dağıtmak için bir toplantı düzenledi.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, katılımcılardan birinin yaptığı konuşma esnasında duygularına hakim olamayıp gözyaşı döktü. Konuşmanın 'annelerin çocuklarının geleceği için kendilerini feda etmeye hazır oldukları' kısmında Kim'in ağladığı görüldü.Kim bu konferansta yaptığı konuşmasında, "Düşük doğum oranlarını önlemek ve çocuklara kaliteli bakım sağlamak, annelerle çalışırken halletmemiz gereken işlerdir" dedi.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Kuzey Kore'de bir kadının yaşamı boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık oranı 2023 yılında 1.8'e ulaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20231204/kuzey-kore-lideri-kimden-kadinlara-daha-fazla-cocuk-sahibi-olmalaricagrisi-1078059390.html

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, anneler, kuzey kore işçi partisi