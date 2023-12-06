https://sputniknews.com.tr/20231206/kuzey-kore-lideri-gozyaslarina-boguldu-1078131223.html
Kuzey Kore lideri gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri gözyaşlarına boğuldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'Beşinci Anneler Konferansı' raporunu dinlerken ağladığını gösteren bir video yayımlandı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T11:22+0300
2023-12-06T11:22+0300
2023-12-06T11:25+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
anneler
kuzey kore işçi partisi
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Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore 'Ulusal Anneler Konferansı' katılımcılarına hediye dağıtmak için bir toplantı düzenledi.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, katılımcılardan birinin yaptığı konuşma esnasında duygularına hakim olamayıp gözyaşı döktü. Konuşmanın 'annelerin çocuklarının geleceği için kendilerini feda etmeye hazır oldukları' kısmında Kim'in ağladığı görüldü.Kim bu konferansta yaptığı konuşmasında, "Düşük doğum oranlarını önlemek ve çocuklara kaliteli bakım sağlamak, annelerle çalışırken halletmemiz gereken işlerdir" dedi.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Kuzey Kore'de bir kadının yaşamı boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık oranı 2023 yılında 1.8'e ulaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20231204/kuzey-kore-lideri-kimden-kadinlara-daha-fazla-cocuk-sahibi-olmalaricagrisi-1078059390.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, anneler, kuzey kore işçi partisi
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, anneler, kuzey kore işçi partisi
Kuzey Kore lideri gözyaşlarına boğuldu
11:22 06.12.2023 (güncellendi: 11:25 06.12.2023)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'Beşinci Anneler Konferansı' raporunu dinlerken ağladığını gösteren bir video yayımlandı.
Kuzey Kore devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore 'Ulusal Anneler Konferansı' katılımcılarına hediye dağıtmak için bir toplantı düzenledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, katılımcılardan birinin yaptığı konuşma esnasında duygularına hakim olamayıp gözyaşı döktü. Konuşmanın 'annelerin çocuklarının geleceği için kendilerini feda etmeye hazır oldukları' kısmında Kim'in ağladığı görüldü.
Kim bu konferansta yaptığı konuşmasında, "Düşük doğum oranlarını önlemek ve çocuklara kaliteli bakım sağlamak, annelerle çalışırken halletmemiz gereken işlerdir" dedi.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Kuzey Kore'de bir kadının yaşamı boyunca sahip olması beklenen çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık oranı 2023 yılında 1.8'e ulaşacak.