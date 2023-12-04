https://sputniknews.com.tr/20231204/kuzey-kore-lideri-kimden-kadinlara-daha-fazla-cocuk-sahibi-olmalaricagrisi-1078059390.html

Kuzey Kore lideri Kim'den, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olma çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim'den, kadınlara daha fazla çocuk sahibi olma çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının 'kadınların görevi' olduğunu belirterek, kadınları daha fazla çocuk sahibi... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T15:03+0300

2023-12-04T15:03+0300

2023-12-04T15:30+0300

dünya

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore lideri kim jong-un

kadın

anne

doğurganlık

doğum

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Kim, Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, çocuğa iyi bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle çözmemiz gereken aile konularımız" dedi. Kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağıran Kim, doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının 'kadınların görevi' olduğunu söyledi.Diğer yandan, Kuzey Kore'deki sağlık sorunlarını ele alan 'dprkhealth.org' internet sitesinin yetkilisi Ahn Kyung-su, ülkedeki pek çok ailenin birden fazla çocuk sahibi olmayı düşünmediğini kaydetti. Ahn, ailelerin çocuklarını büyütmek, okula göndermek ve iş bulmalarına yardımcı olmak için yüklü miktarda harcama yapmaları gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.Güney Kore'ye kaçan pek çok Kuzey Koreli ile röportajlar yapan Ahn, son 20 yılda, Pyongyang'a kaçak yollarla sokulan ve kadınların toplum içindeki yüksek sosyal statüsünü resmeden Güney Kore dizi ve filmlerinin, Kuzeyli kadınların çok çocuk sahibi olmamasındaki 'muhtemel' etkisine dikkati çekti.Kuzey Kore devlet medyasında bu yıl çıkan haberler, Pyongyang'ın üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ücretsiz konut temini, gıda, ilaç, ev eşyası ve çocuklar için eğitim desteği de dahil bir dizi yardımda bulunduğuna işaret ediyor.

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kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, kadın, anne, doğurganlık, doğum