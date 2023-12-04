https://sputniknews.com.tr/20231204/guney-kore-casus-uzay-roketinin-test-ucusunun-basariyla-gerceklestirildigini-acikladi-1078049039.html
Güney Kore, casus uzay roketinin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı
Güney Kore, casus uzay roketinin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı
Güney Kore, katı yakıtlı uzay roketinin üçüncü test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T11:26+0300
2023-12-04T11:26+0300
2023-12-04T11:26+0300
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzay roketinin Jeju Adası'nın yaklaşık 4 kilometre güneyinden fırlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, üçüncü test uçuşunun başarıyla gerçekleştiği ve roketin taşıdığı yer gözlem uydusunun yörüngeye yerleştiği kaydedildi.Fırlatılan uydunun ülkenin istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini geliştireceği vurgulanan açıklamada, "Katı yakıtlı uzay roketinin geliştirilmesi tamamlandığında, Güney Kore ordusu güvenlik talepleri doğrultusunda ve beklenmedik durumlarda gözetleme ve keşif için tasarlanmış küçük uyduları fırlatabilecektir." ifadesine yer verildi.Ayrıca, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Aralık'ta ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen 'Falcon 9' adlı roketin fırlatıldığını ve roketin taşıdığı casus uydunun yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleriKuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki 'en ciddi hata' olarak nitelendirmişti. Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden 'doğru şekilde' fırlatılacağını duyurmuştu.Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesini yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.Kuzey Kore, 21 Kasım'da güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmış, ülke yetkilileri, 'Malligyong-1' uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/turkiyeyi-gezen-guney-koreli-kadin-diyarbakirda-yasamak-icin-turkce-ogreniyor-1078042500.html
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kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, güney kore, güney kore, kore savaşı, casus, casus uydu
kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, güney kore, güney kore, kore savaşı, casus, casus uydu
Güney Kore, casus uzay roketinin test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı
Güney Kore, katı yakıtlı uzay roketinin üçüncü test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzay roketinin Jeju Adası'nın yaklaşık 4 kilometre güneyinden fırlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, üçüncü test uçuşunun başarıyla gerçekleştiği ve roketin taşıdığı yer gözlem uydusunun yörüngeye yerleştiği kaydedildi.
Fırlatılan uydunun ülkenin istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini geliştireceği vurgulanan açıklamada, "Katı yakıtlı uzay roketinin geliştirilmesi tamamlandığında, Güney Kore ordusu güvenlik talepleri doğrultusunda ve beklenmedik durumlarda gözetleme ve keşif için tasarlanmış küçük uyduları fırlatabilecektir." ifadesine yer verildi.
Ayrıca, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Aralık'ta ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen 'Falcon 9' adlı roketin fırlatıldığını ve roketin taşıdığı casus uydunun yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.
Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatma girişimleri
Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki 'en ciddi hata' olarak nitelendirmişti. Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden 'doğru şekilde' fırlatılacağını duyurmuştu.
Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesini yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.
Kuzey Kore, 21 Kasım'da güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmış, ülke yetkilileri, 'Malligyong-1' uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini kaydetmişti.