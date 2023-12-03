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Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor
Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, hayran kaldığı Diyarbakır’da yaşayıp Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
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Güney Koreli Hyun Jung Lee (57), Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı. Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Kore vatandaşı, Türkçe öğrendikten sonra gerekli izinlerin ardından kentte yerleşip Kore mutfağı açmayı planlıyor.Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, Diyarbakır’da meydana gelen deprem sonrası uluslararası yabancı öğrencilerde kısmen azalma olsa da Dicle Üniversitesi’nin hala ciddi anlamda öğrenci çekmeye devam ettiğini söyledi.Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar” dedi.'Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak'Güney Kore vatandaşı Hyun Jung Lee, Dicle Üniversitesi’nde Türkçe öğrenmek istediğini ifade ederek, “Mustafa ve Özkan hocam öğretmenim. Eskiden çok az Türkçe biliyordum. Şimdi çok çok biliyorum. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır” diye konuştu.Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Ciğa, Türkçe öğretim merkezinde Somali’den, Suriye, İran, Özbekistan, Zimbabve, Güney Kore’den ve Mısır’dan öğrencileri olduğunu dile getirdi.Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyorHer yıl onlarca öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydeden Doç. Dr. Ciğa, şöyle konuştu:
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diyarbakır, güney kore, türkçe, turist, türkiye
diyarbakır, güney kore, türkçe, turist, türkiye

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor

23:50 03.12.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW090134Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor
Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW090134
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Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, hayran kaldığı Diyarbakır’da yaşayıp Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğreniyor.
Güney Koreli Hyun Jung Lee (57), Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı. Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Kore vatandaşı, Türkçe öğrendikten sonra gerekli izinlerin ardından kentte yerleşip Kore mutfağı açmayı planlıyor.
Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, Diyarbakır’da meydana gelen deprem sonrası uluslararası yabancı öğrencilerde kısmen azalma olsa da Dicle Üniversitesi’nin hala ciddi anlamda öğrenci çekmeye devam ettiğini söyledi.
Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar” dedi.

'Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak'

Güney Kore vatandaşı Hyun Jung Lee, Dicle Üniversitesi’nde Türkçe öğrenmek istediğini ifade ederek, “Mustafa ve Özkan hocam öğretmenim. Eskiden çok az Türkçe biliyordum. Şimdi çok çok biliyorum. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır” diye konuştu.
Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Ciğa, Türkçe öğretim merkezinde Somali’den, Suriye, İran, Özbekistan, Zimbabve, Güney Kore’den ve Mısır’dan öğrencileri olduğunu dile getirdi.

Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyor

Her yıl onlarca öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydeden Doç. Dr. Ciğa, şöyle konuştu:
“Daha sonra bölümlere yerleşiyorlar. Bu yıl bir ilki yaşadık. Arkadaşlar arasında bizim sınıf annesi dediğimiz 57 yaşındaki Güney Koreli bir öğrencimiz derslerimizi aldı. Türkçe eğitiminde gayet başarılı. 1 ay içerisinde gerçekten iyi bir mesafe kat etti. Güney Kore’den gelen öğrencimiz Diyarbakır’da Kore mutfağını anlatma ve canlandırma adına Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyor. İnşallah bu vesile ile Diyarbakır’a bu zenginliği kazandırırız.”
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