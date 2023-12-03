https://sputniknews.com.tr/20231203/turkiyeyi-gezen-guney-koreli-kadin-diyarbakirda-yasamak-icin-turkce-ogreniyor-1078042500.html

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor

Türkiye’yi gezen Güney Koreli kadın, Diyarbakır’da yaşamak için Türkçe öğreniyor

Türkiye’de belirlediği 7 ili gezen Güney Koreli Hyun Jung Lee, hayran kaldığı Diyarbakır’da yaşayıp Kore mutfağı açmak için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T23:50+0300

2023-12-03T23:50+0300

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yaşam

diyarbakır

güney kore

türkçe

turist

türkiye

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Güney Koreli Hyun Jung Lee (57), Türkiye’de gezmek için 7 il belirledi. Diyarbakır’a gelen Hyun Jung Lee, hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilenip kalma kararı aldı. Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Kore vatandaşı, Türkçe öğrendikten sonra gerekli izinlerin ardından kentte yerleşip Kore mutfağı açmayı planlıyor.Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Aslan, Diyarbakır’da meydana gelen deprem sonrası uluslararası yabancı öğrencilerde kısmen azalma olsa da Dicle Üniversitesi’nin hala ciddi anlamda öğrenci çekmeye devam ettiğini söyledi.Öğrencilere sadece Türkçe eğitim vermediklerini belirten Doç. Dr. Aslan, “Türk kültürünü, gelenek göreneğini, Türk sanatını ve edebiyatını da vermeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla burada kendi ülkelerine gittiklerinde bu arkadaşlarımız bir kültür elçisi olarak gidiyorlar” dedi.'Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak'Güney Kore vatandaşı Hyun Jung Lee, Dicle Üniversitesi’nde Türkçe öğrenmek istediğini ifade ederek, “Mustafa ve Özkan hocam öğretmenim. Eskiden çok az Türkçe biliyordum. Şimdi çok çok biliyorum. Çok teşekkür ederim. Diyarbakır’ı çok seviyorum. Türkiye’nin 81 şehri var. 7 il gezmek için geldim. Diyarbakır insanının yüreği çok yumuşak. Diyarbakır sıcak, insanı da çok sıcaktır” diye konuştu.Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Ciğa, Türkçe öğretim merkezinde Somali’den, Suriye, İran, Özbekistan, Zimbabve, Güney Kore’den ve Mısır’dan öğrencileri olduğunu dile getirdi.Yerleşim izni aldıktan sonra Diyarbakır’da kalmayı planlıyorHer yıl onlarca öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydeden Doç. Dr. Ciğa, şöyle konuştu:

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diyarbakır, güney kore, türkçe, turist, türkiye