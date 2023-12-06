https://sputniknews.com.tr/20231206/japon-istihbarati-pkkyi-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1078155033.html

Japon istihbaratı PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Japon istihbaratı PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama göre PKK, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın (PSIA) terör örgütleri listesine dahil... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T21:42+0300

2023-12-06T21:42+0300

2023-12-06T21:42+0300

dünya

japonya

istihbarat

pkk

terör örgütü

türkiye

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Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.Açıklamada 'Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı' vurgulandı.Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur" ifadesi kullanıldı.PKK, listede yer almamıştıJaponya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği 'Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri' listesi ile 'Genel Eğilimler' grafiğinde PKK'ya yer verilmemişti. IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi uluslararası örgütlerin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html

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