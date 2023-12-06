https://sputniknews.com.tr/20231206/japon-istihbarati-pkkyi-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1078155033.html
Japon istihbaratı PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
Japon istihbaratı PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama göre PKK, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın (PSIA) terör örgütleri listesine dahil... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T21:42+0300
2023-12-06T21:42+0300
2023-12-06T21:42+0300
dünya
japonya
istihbarat
pkk
terör örgütü
türkiye
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Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.Açıklamada 'Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı' vurgulandı.Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur" ifadesi kullanıldı.PKK, listede yer almamıştıJaponya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği 'Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri' listesi ile 'Genel Eğilimler' grafiğinde PKK'ya yer verilmemişti. IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi uluslararası örgütlerin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/japon-istihbarati-pkkyi-teror-listesinden-cikardi-1077864435.html
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japonya, istihbarat, pkk, terör örgütü, türkiye
japonya, istihbarat, pkk, terör örgütü, türkiye
Japon istihbaratı PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama göre PKK, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildi.
Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.
Açıklamada 'Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı' vurgulandı.
Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur" ifadesi kullanıldı.
PKK, listede yer almamıştı
Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği 'Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri' listesi ile 'Genel Eğilimler' grafiğinde PKK'ya yer verilmemişti.
IŞİD, El-Kaide, Boko Haram gibi uluslararası örgütlerin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemişti.