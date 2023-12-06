https://sputniknews.com.tr/20231206/istanbulda-filistine-destek-zirvesi-yapilacak--1078150469.html
İstanbul’da Filistin’e destek zirvesi yapılacak
İstanbul’da Filistin’e destek zirvesi yapılacak
İstanbul’da, 7 Aralık’ta, Kempinski Oteli'nde, 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlenecek. Etkinlik, Avrupa Müslüman... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T18:02+0300
2023-12-06T18:02+0300
2023-12-06T18:09+0300
türkiye
israil-filistin
destek
gösteri
istanbul
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Etkinliğe Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilcileri katılacak.Zirvenin amacı, Avrupa vatandaşlarının Filistin halkına destek sağlamak, Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırıma son vermek ve Mescid-i Aksa dahil Müslümanların kutsal yerlerini korumaya yönelik etkili tedbirleri geliştirmek.Etkinlik sırasında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatına destek veren kuruluş ve ülkelerin kınanması ve özellikle daha önce İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınayan Çin, Türkiye, Katar, Malezya gibi ülkelerin gösterdiği alternatif duruşun ele alınması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-basbakani-netanyahu-savastan-sonra-gazze-israilin-sorumlulugunda-silahsizlandirilmali-1078118591.html
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istanbulda filistine destek,istanbulda filistine destek zirvesi ne zaman, filistine destek zirvesi
istanbulda filistine destek,istanbulda filistine destek zirvesi ne zaman, filistine destek zirvesi
İstanbul’da Filistin’e destek zirvesi yapılacak
18:02 06.12.2023 (güncellendi: 18:09 06.12.2023)
İstanbul’da, 7 Aralık’ta, Kempinski Oteli'nde, 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlenecek. Etkinlik, Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.
Etkinliğe Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilcileri katılacak.
Zirvenin amacı, Avrupa vatandaşlarının Filistin halkına destek sağlamak, Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırıma son vermek ve Mescid-i Aksa dahil Müslümanların kutsal yerlerini korumaya yönelik etkili tedbirleri geliştirmek.
Etkinlik sırasında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatına destek veren kuruluş ve ülkelerin kınanması ve özellikle daha önce İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınayan Çin, Türkiye, Katar, Malezya gibi ülkelerin gösterdiği alternatif duruşun ele alınması planlanıyor.