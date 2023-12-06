https://sputniknews.com.tr/20231206/istanbulda-filistine-destek-zirvesi-yapilacak--1078150469.html

İstanbul’da Filistin’e destek zirvesi yapılacak

İstanbul’da Filistin’e destek zirvesi yapılacak

İstanbul’da, 7 Aralık’ta, Kempinski Oteli'nde, 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlenecek. Etkinlik, Avrupa Müslüman... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T18:02+0300

2023-12-06T18:02+0300

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türkiye

israil-filistin

destek

gösteri

istanbul

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Etkinliğe Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilcileri katılacak.Zirvenin amacı, Avrupa vatandaşlarının Filistin halkına destek sağlamak, Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırıma son vermek ve Mescid-i Aksa dahil Müslümanların kutsal yerlerini korumaya yönelik etkili tedbirleri geliştirmek.Etkinlik sırasında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri harekatına destek veren kuruluş ve ülkelerin kınanması ve özellikle daha önce İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınayan Çin, Türkiye, Katar, Malezya gibi ülkelerin gösterdiği alternatif duruşun ele alınması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-basbakani-netanyahu-savastan-sonra-gazze-israilin-sorumlulugunda-silahsizlandirilmali-1078118591.html

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