https://sputniknews.com.tr/20231206/iran-mahkemesinden-suleymani-davasinda-abdye-yaklasik-50-milyar-dolarlik-tazminat-karari-1078148119.html
İran mahkemesinden Süleymani davasında ABD’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık tazminat kararı
İran mahkemesinden Süleymani davasında ABD’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık tazminat kararı
Tahran’daki Adliye Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle ABD idaresinin yanı... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:26+0300
2023-12-06T17:26+0300
2023-12-06T17:26+0300
dünya
iran
mahkeme
iran devrim muhafızları
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tazminat
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IRNA haber ajansının aktardığına göre mahkeme kararında, “ABD ve bu ülkedeki 41 kişi ve kuruluşa, General Kasım Süleymani’nin şehadeti sırasında işledikleri suçlar nedeniyle 49 milyar 770 milyon dolar ödemeye mahkum edildi” ifadesine yer verildi.Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda ayrıca Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-yaptirimlara-karsi-mucadeleyle-ilgili-belgeyi-imzaladi-1078101414.html
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iran, mahkeme, iran devrim muhafızları, adalet, tazminat
iran, mahkeme, iran devrim muhafızları, adalet, tazminat
İran mahkemesinden Süleymani davasında ABD’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık tazminat kararı
Tahran’daki Adliye Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle ABD idaresinin yanı sıra 41 kişi ve kuruluşa 49 milyar 770 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.
IRNA haber ajansının aktardığına göre mahkeme kararında, “ABD ve bu ülkedeki 41 kişi ve kuruluşa, General Kasım Süleymani’nin şehadeti sırasında işledikleri suçlar nedeniyle 49 milyar 770 milyon dolar ödemeye mahkum edildi” ifadesine yer verildi.
Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda ayrıca Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de ölmüştü.