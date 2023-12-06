https://sputniknews.com.tr/20231206/iran-mahkemesinden-suleymani-davasinda-abdye-yaklasik-50-milyar-dolarlik-tazminat-karari-1078148119.html

İran mahkemesinden Süleymani davasında ABD’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık tazminat kararı

İran mahkemesinden Süleymani davasında ABD’ye yaklaşık 50 milyar dolarlık tazminat kararı

Tahran’daki Adliye Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi nedeniyle ABD idaresinin yanı... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T17:26+0300

2023-12-06T17:26+0300

2023-12-06T17:26+0300

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iran

mahkeme

iran devrim muhafızları

adalet

tazminat

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IRNA haber ajansının aktardığına göre mahkeme kararında, “ABD ve bu ülkedeki 41 kişi ve kuruluşa, General Kasım Süleymani’nin şehadeti sırasında işledikleri suçlar nedeniyle 49 milyar 770 milyon dolar ödemeye mahkum edildi” ifadesine yer verildi.Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda ayrıca Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de ölmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231205/rusya-ve-iran-disisleri-bakanlari-yaptirimlara-karsi-mucadeleyle-ilgili-belgeyi-imzaladi-1078101414.html

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iran, mahkeme, iran devrim muhafızları, adalet, tazminat