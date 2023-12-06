https://sputniknews.com.tr/20231206/eski-rada-milletvekili-kiva-moskova-bolgesinde-olu-bulundu-olayla-ilgili-ceza-davasi-acildi-1078155809.html
Eski Rada milletvekili Kiva, Moskova bölgesinde ölü bulundu: Olayla ilgili ceza davası açıldı
Eski Rada milletvekili Kiva, Moskova bölgesinde ölü bulundu: Olayla ilgili ceza davası açıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Kiev rejimine yönelik eleştirileri ile tanınan eski milletvekili İlya Kiva’nın Moskova... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T22:36+0300
2023-12-06T22:36+0300
2023-12-06T22:36+0300
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ilya kiva
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Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, Sputnik’e demecinde Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekillerinden İlya Kiva’nın Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinde öldürülmesinin ardından olayla ilgili ceza davası açıldığını söyledi.Yetkilinin aktardığı üzere, soruşturma müfettişlerin ön belirlemelerine göre Kiva, bugün akşam üzeri Odintsovo ilçesindeki yazlık sitesinin park alanında kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz belirlenemeyen bir silahla başından vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.Vradiy ayrıca olayla ilgili açılan cinayet davasının üzerinde en deneyimli müfettişlerin ve kriminologların çalıştığı bilgisini verdi.Kiev rejimini birçok kez eleştiren eski milletvekili Kiva, Ukrayna’da vatana ihanet ve ülkenin toprak bütünlüğüne kastetmek şüphesi ile suçlama yöneltilmişti. Kiva Nisan 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurarak, siyasi sığınma ve Rus vatandaşlığı talebinde bulunmuştu.Kiva, Telegram kanalından son olarak bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ‘Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, tahliye planının çoktan beri hazır ve çalışılmış olmasına rağmen Washington’un ne kendisine ne de ailesine sağladığı güvenlik garantilerine inandığını’ ifade etmişti.Eski Rada milletvekilinin paylaşımında işaret ettiği üzere Zelenskiy, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması durumunda kendi akıbeti konusunda endişe ediyor.Kiva, “Ukrayna'da, bugün ABD Kongresi'nde mali yardım tahsisi konusunda yaşanan başarısızlığının ardından Zelenskiy'in iktidardan uzaklaştırılması için geri sayım başlayacak, oysa kendisine henüz yüzde 100 güvenlik garantisi verilmiş değil. Bu aşamada birçok ülke onu ve ailesini kabul etmeye ve can güvenliğini garanti altına almaya hazır, ancak daha sonra iade edilmeyeceklerinden emin olmaları mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
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yüksek rada, kiev, ilya kiva, ukrayna
yüksek rada, kiev, ilya kiva, ukrayna
Eski Rada milletvekili Kiva, Moskova bölgesinde ölü bulundu: Olayla ilgili ceza davası açıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın Kiev rejimine yönelik eleştirileri ile tanınan eski milletvekili İlya Kiva’nın Moskova bölgesinde ölü bulunduğunu, olayla ilgili ceza davası açıldığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, Sputnik’e demecinde Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekillerinden İlya Kiva’nın Moskova bölgesindeki Odintsovo ilçesinde öldürülmesinin ardından olayla ilgili ceza davası açıldığını söyledi.
Yetkilinin aktardığı üzere, soruşturma müfettişlerin ön belirlemelerine göre Kiva, bugün akşam üzeri Odintsovo ilçesindeki yazlık sitesinin park alanında kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz belirlenemeyen bir silahla başından vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Vradiy ayrıca olayla ilgili açılan cinayet davasının üzerinde en deneyimli müfettişlerin ve kriminologların çalıştığı bilgisini verdi.
Kiev rejimini birçok kez eleştiren eski milletvekili Kiva, Ukrayna’da vatana ihanet ve ülkenin toprak bütünlüğüne kastetmek şüphesi ile suçlama yöneltilmişti. Kiva Nisan 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvurarak, siyasi sığınma ve Rus vatandaşlığı talebinde bulunmuştu.
Kiva, Telegram kanalından son olarak bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ‘Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, tahliye planının çoktan beri hazır ve çalışılmış olmasına rağmen Washington’un ne kendisine ne de ailesine sağladığı güvenlik garantilerine inandığını’ ifade etmişti.
Eski Rada milletvekilinin paylaşımında işaret ettiği üzere Zelenskiy, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması durumunda kendi akıbeti konusunda endişe ediyor.
Kiva, “Ukrayna'da, bugün ABD Kongresi'nde mali yardım tahsisi konusunda yaşanan başarısızlığının ardından Zelenskiy'in iktidardan uzaklaştırılması için geri sayım başlayacak, oysa kendisine henüz yüzde 100 güvenlik garantisi verilmiş değil. Bu aşamada birçok ülke onu ve ailesini kabul etmeye ve can güvenliğini garanti altına almaya hazır, ancak daha sonra iade edilmeyeceklerinden emin olmaları mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.