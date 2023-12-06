https://sputniknews.com.tr/20231206/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1078126342.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9160 liradan, euro 31,2320 liradan güne başladı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T09:22+0300

2023-12-06T09:22+0300

2023-12-06T09:22+0300

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Serbest piyasada 28,9140 liradan alınan dolar, 28,9160 liradan satılıyor. 31,2300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,2320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9140 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3210 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 882 lira, çeyrek altın 3 bin 48 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 153 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 25 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.057 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.24 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.24 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerinde başladı.Bugün ise 43 bin 505 dolar seviyesiyle yükselişini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-1078081253.html

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