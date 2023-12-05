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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ceyrek-altin-fiyatlari-bugun-ne-kadar-1078081253.html
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9220 liradan, euro 31,3680 liradan güne başladı. Haftaya rekorlar başlayan altın fiyatları ise bugüne sakin bir giriş yaptı... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,9200 liradan alınan dolar, 28,9220 liradan satılıyor. 31,3660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3680 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,9010 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3180 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 62 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 208 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 87 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.087 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.07 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.07 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerinde başladı.Bugün ise 41 bin 859 dolar seviyesinde.
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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

09:30 05.12.2023
© İHA / ERDİ DEMÜRçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / ERDİ DEMÜR
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9220 liradan, euro 31,3680 liradan güne başladı. Haftaya rekorlar başlayan altın fiyatları ise bugüne sakin bir giriş yaptı. Çeyrek altın 3 bin 60 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 28,9200 liradan alınan dolar, 28,9220 liradan satılıyor. 31,3660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3680 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,9010 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3180 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 891 lira, çeyrek altın 3 bin 62 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 208 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 87 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.087 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.07 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.07 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerinde başladı.
Bugün ise 41 bin 859 dolar seviyesinde.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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