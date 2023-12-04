https://sputniknews.com.tr/20231204/altin-fiyatlarinda-rekor--1078045299.html
Altın fiyatlarında rekor
Altın fiyatlarında rekor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9260 liradan, euro 31,4490 liradan haftaya başladı. Geçen haftayı bin 900 sınırında kapatan altın ise haftaya rekor seviyeyi... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T09:17+0300
2023-12-04T09:17+0300
2023-12-04T11:12+0300
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Serbest piyasada 28,9240 liradan alınan dolar, 28,9260 liradan satılıyor. 31,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4490 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,9170 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4200 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 940 lira, çeyrek altın 3 bin 143 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 5266 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 87 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.026 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.44 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.44 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'den rekor seviyeKripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerinde işlem görüyor.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,77 artarak 1 trilyon 540 milyar doları aştı.En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.Nisan 2022'den beri en yüksek seviyedeBugün TSİ 8.30 itibarıyla 41 bin 688 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 11'i aştı.Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 50'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta duruyor.Ekimde başlayan Bitcoin'deki yükselişin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, spot Bitcoin ETF'leri olarak bilinen ve doğrudan Bitcoin'i tutan ETF'leri onaylayacağı yönündeki beklentilerle devam etmesi dikkati çekiyor.Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle riskli yatırımlar ve düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altının sert yükselmesine sebep olmuştu.Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,45'ten fazla değer kazanarak 2 bin 254 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.Öte yandan, Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, kasımda yaklaşık 600 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077978617.html
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Altın fiyatlarında rekor
09:17 04.12.2023 (güncellendi: 11:12 04.12.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9260 liradan, euro 31,4490 liradan haftaya başladı. Geçen haftayı bin 900 sınırında kapatan altın ise haftaya rekor seviyeyi görerek başladı. Gram altın şu sıralarda bin 940 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 28,9240 liradan alınan dolar, 28,9260 liradan satılıyor. 31,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,9170 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4200 lira olmuştu.
Gram altın bin 940 lira, çeyrek altın 3 bin 143 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 5266 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 87 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.026 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.44 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.44 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerinde işlem görüyor.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,77 artarak 1 trilyon 540 milyar doları aştı.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 5,65’ten fazla değer kazandı. ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklemesi de Bitcoin'deki artışı destekledi.
Nisan 2022'den beri en yüksek seviyede
Bugün TSİ 8.30 itibarıyla 41 bin 688 dolardan işlem gören Bitcoin, Nisan 2022’den beri en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 11'i aştı.
Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 50'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta duruyor.
Ekimde başlayan Bitcoin'deki yükselişin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun, spot Bitcoin ETF'leri olarak bilinen ve doğrudan Bitcoin'i tutan ETF'leri onaylayacağı yönündeki beklentilerle devam etmesi dikkati çekiyor.
Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle riskli yatırımlar ve düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altının sert yükselmesine sebep olmuştu.
Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.
Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,45'ten fazla değer kazanarak 2 bin 254 dolar seviyesine ulaştı. Etherum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.
Öte yandan, Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy, kasımda yaklaşık 600 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.