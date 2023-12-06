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'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen ve gözaltına alınan Neslim Güngen kimdir?
'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen ve gözaltına alınan Neslim Güngen kimdir?
Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen aynı zamanda Dilan Polat'ı sektöre... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T11:48+0300
2023-12-06T11:48+0300
yaşam
neslim güngen
inanç güngen
fenomen
soruşturma
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gözaltı
gözaltı kararı
dilan polat
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edilmişti.Çektiği videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, 127 güzellik merkezi sahibi Güngen çiftinin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.Geçen günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.Neslim Güngen kimdir?Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/bir-sosyal-medya-fenomenine-daha-sorusturma-baslatildi-mal-varliklarina-el-konuldu-1078102627.html
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'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen ve gözaltına alınan Neslim Güngen kimdir?

11:48 06.12.2023
© Fotoğraf Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen
Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© Fotoğraf
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen aynı zamanda Dilan Polat'ı sektöre kendisinin soktuğunu iddia etmişti. Peki, Neslim Güngen kimdir?
Sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edilmişti.
Çektiği videoda "Ben sıradan bir insanım" diyen, 127 güzellik merkezi sahibi Güngen çiftinin mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.
Geçen günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.

Neslim Güngen kimdir?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.
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