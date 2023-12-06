https://sputniknews.com.tr/20231206/cumhuriyetciler-bidenin-azli-icin-harekete-gecti-1078122084.html
Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T02:48+0300
2023-12-06T02:48+0300
2023-12-06T02:51+0300
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mike johnson
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ABD Başkanı Biden'a yönelik Cumhuriyetçilerin yürüttüğü azil sürecinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ile resmiyet kazanması bekleniyor.Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Meclisin Noel tatiline girmeden önce söz konusu oylamayı yapacağını ifade etti.Oylama ile Temsilciler Meclisinde Biden'a yönelik azil soruşturması resmen başlatılabilecek.Johnson, "Bu, Başkan Joe Biden'ın azil oylaması değil, ona yönelik azil sürecinin devamının oylanması ve anayasal bir gereklilik" değerlendirmesini yaptı.Beyaz Saray, Biden'a yönelik Temsilciler Meclisinde resmi oylama yapılmadan başlatılacak bir azil soruşturmasının anayasal olmayacağını savunuyordu.Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/joe-bidenin-yeni-sakasi-gundem-oldu-pek-cok-devlet-sirri-ve-cok-onemli-seyler-sattim-1072907821.html
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joe biden, abd, abd, azil, mike johnson
joe biden, abd, abd, azil, mike johnson
Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
02:48 06.12.2023 (güncellendi: 02:51 06.12.2023)
ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek hafta yapacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Biden'a yönelik Cumhuriyetçilerin yürüttüğü azil sürecinin gelecek hafta Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ile resmiyet kazanması bekleniyor.
Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Meclisin Noel tatiline girmeden önce söz konusu oylamayı yapacağını ifade etti.
Oylama ile Temsilciler Meclisinde Biden'a yönelik azil soruşturması resmen başlatılabilecek.
Johnson, "Bu, Başkan Joe Biden'ın azil oylaması değil, ona yönelik azil sürecinin devamının oylanması ve anayasal bir gereklilik" değerlendirmesini yaptı.
Beyaz Saray, Biden'a yönelik Temsilciler Meclisinde resmi oylama yapılmadan başlatılacak bir azil soruşturmasının anayasal olmayacağını savunuyordu.
Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.