https://sputniknews.com.tr/20230627/joe-bidenin-yeni-sakasi-gundem-oldu-pek-cok-devlet-sirri-ve-cok-onemli-seyler-sattim-1072907821.html

Joe Biden'ın yeni şakası gündem oldu: 'Pek çok devlet sırrı ve çok önemli şeyler sattım'

Joe Biden'ın yeni şakası gündem oldu: 'Pek çok devlet sırrı ve çok önemli şeyler sattım'

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından yaptıkları basın toplantısı sırasında "Pek çok devlet sırrı ve çok... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T10:33+0300

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dünya

abd

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hindistan başbakanı narendra modi

hindistan

joe biden

devlet sırrı

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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Cuma günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve teknoloji CEO'larıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yine gündeme oturacak ifadeler kullandı. Biden, konuşan Biden, "Pek çok devlet sırrı ve çok önemli şeyler sattım" ifadelerini kullandı.Ancak, Başkanın bu yorumu Modi, Apple CEO'su Tim Cook ve toplantıdaki diğer katılımcılar tarafından gülerek karşılandı. Bunun üzerine 'şaka yaptığını' söyleyen Biden, ABD ile Hindistan arasındaki teknoloji ortaklığını vurgulayarak şunları söyledi:"Şaka bir yana, dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını değiştirecek yeni teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesi için bir araya geliyoruz." Biden ayrıca, Amerikan astronotları, Hintli astronotlar, girişimciler, bilim adamları ve öğrenciler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla Hindistan ile Amerika arasında yeni bir program başlatılacağını da belirterek, bu hedefe ulaşılması adına özel ve kamu ortaklarını bir araya getireceklerini açıkladı.

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abd, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, hindistan, joe biden, devlet sırrı