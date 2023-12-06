https://sputniknews.com.tr/20231206/bugun-6-aralik-dunya-ozur-dileme-gunu-nasil-ortaya-cikti-1078144987.html

Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü: Nasıl ortaya çıktı?

Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü: Nasıl ortaya çıktı?

6 Aralık, Dünya Özür Dileme Günü olarak anılıyor. Peki bugün nasıl ortaya çıktı? 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T16:17+0300

2023-12-06T16:17+0300

2023-12-06T16:17+0300

yaşam

özür

özür dilemek

özür dileme servisi

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6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında ortaya çıktı.Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.Neden 6 Aralık tarihi seçildi?6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.

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