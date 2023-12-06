https://sputniknews.com.tr/20231206/bugun-6-aralik-dunya-ozur-dileme-gunu-nasil-ortaya-cikti-1078144987.html
Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü: Nasıl ortaya çıktı?
Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü: Nasıl ortaya çıktı?
6 Aralık, Dünya Özür Dileme Günü olarak anılıyor. Peki bugün nasıl ortaya çıktı? 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T16:17+0300
2023-12-06T16:17+0300
2023-12-06T16:17+0300
yaşam
özür
özür dilemek
özür dileme servisi
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6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında ortaya çıktı.Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.Neden 6 Aralık tarihi seçildi?6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/arastirma-bebeklerle-sarki-soyleyerek-konusmak-dil-ogrenmelerine-yardimci-oluyor-1077990780.html
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6 aralık ne günü, dünya özür dileme günü nedir,dünya özür dileme günü mesajları,dünya özür dileme günü,
6 aralık ne günü, dünya özür dileme günü nedir,dünya özür dileme günü mesajları,dünya özür dileme günü,
Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü: Nasıl ortaya çıktı?
6 Aralık, Dünya Özür Dileme Günü olarak anılıyor. Peki bugün nasıl ortaya çıktı?
6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında ortaya çıktı.
Doktor Kevin Leman bir evlilik ve aile terapisti olarak, özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu konusuna vurgu yapmak istedi.
Neden 6 Aralık tarihi seçildi?
6 Aralık tarihini seçen Leman, yılbaşı öncesinde de ilişkilerde kırgınlıkların özür dileyerek aşılabileceğini ifade etti.
Habertürk 'ün aktardığı habere göre Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.