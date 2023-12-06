https://sputniknews.com.tr/20231206/abdden-ukraynaya-175-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1078155953.html

ABD’den Ukrayna’ya 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD’den Ukrayna’ya 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini tahsis ettiklerini duyuran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre’nin finansmanın devam... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T22:57+0300

2023-12-06T22:57+0300

2023-12-06T22:57+0300

ukrayna krizi

yardım paketi

ukrayna krizi

ukrayna

abd

antony blinken

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ABD’den 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya hava savunma, HIMARS ve topçu mühimmatının ve HARM anti-radar uçak füzelerinin sağlanacağını açıklayan Blinken, “Kongre, Başkan’ın ulusal güvenlik için ek finansman talebini onaylamazsa bu, Ukrayna’ya sunduğumuz son savunma yardım paketlerinden biri olur” dedi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un depolarından yapılacak teslimat ayrıca tanksavar füzeleri, tüfek mühimmatını ve “kritik öneme sahip ulusal altyapıyı koruma araçlarını” içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20231206/beyaz-saray-ukraynanin-kaybetme-riski-yuksek-1078152694.html

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yardım paketi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, antony blinken