https://sputniknews.com.tr/20231206/abdden-ukraynaya-175-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1078155953.html
ABD’den Ukrayna’ya 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım
ABD’den Ukrayna’ya 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım
Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini tahsis ettiklerini duyuran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre’nin finansmanın devam... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T22:57+0300
2023-12-06T22:57+0300
2023-12-06T22:57+0300
ukrayna krizi
yardım paketi
ukrayna krizi
ukrayna
abd
antony blinken
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ABD’den 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya hava savunma, HIMARS ve topçu mühimmatının ve HARM anti-radar uçak füzelerinin sağlanacağını açıklayan Blinken, “Kongre, Başkan’ın ulusal güvenlik için ek finansman talebini onaylamazsa bu, Ukrayna’ya sunduğumuz son savunma yardım paketlerinden biri olur” dedi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un depolarından yapılacak teslimat ayrıca tanksavar füzeleri, tüfek mühimmatını ve “kritik öneme sahip ulusal altyapıyı koruma araçlarını” içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/beyaz-saray-ukraynanin-kaybetme-riski-yuksek-1078152694.html
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yardım paketi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, antony blinken
yardım paketi, ukrayna krizi, ukrayna, abd, antony blinken
ABD’den Ukrayna’ya 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım
Ukrayna’ya 175 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketini tahsis ettiklerini duyuran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre’nin finansmanın devam etmesine onay vermemesi durumunda bu paketin son olabileceğini belirtti.
ABD’den 175 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna’ya hava savunma, HIMARS ve topçu mühimmatının ve HARM anti-radar uçak füzelerinin sağlanacağını açıklayan Blinken, “Kongre, Başkan’ın ulusal güvenlik için ek finansman talebini onaylamazsa bu, Ukrayna’ya sunduğumuz son savunma yardım paketlerinden biri olur” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un depolarından yapılacak teslimat ayrıca tanksavar füzeleri, tüfek mühimmatını ve “kritik öneme sahip ulusal altyapıyı koruma araçlarını” içeriyor.