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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/beyaz-saray-ukraynanin-kaybetme-riski-yuksek-1078152694.html
Beyaz Saray: Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek
Beyaz Saray: Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby yaptığı açıklamada Ukrayna'nın çatışmalardan yenik çıkma riskini yüksek olarak değerlendirdiklerini... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T19:06+0300
2023-12-06T19:15+0300
ukrayna krizi
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ateşkes
beyaz saray
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gazze
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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'nın ABD tarafından ek yardım almadan çatışmada yenilmesi riskini yüksek değerlendirdiklerini söyledi.Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin Kiev'e ek yardım sağlama yönünde bir karar almaması ihtimalini yorumlarken, "Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek" dedi.'ABD Ukrayna'ya ateşkes şartlarını dikte etmeyecek'John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya ateşkes şartlarını dikte etmeyeceğini ve çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin belirlenmesini Kiev'e bıraktıklarını söyledi.Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin koşullar sorulduğunda Kirby, "Kesinlikle bu koşulları dikte etmeyeceğiz" dedi.Kirby, ABD'nin çatışmanın nasıl ve ne zaman sona ereceğine ve barış görüşmelerinin koşullarına karar vermeyi Zelenskiy ve Ukrayna halkına bıraktığını da sözlerine ekledi.Biden, G7 liderleriyle Ukrayna'ya yardımın devamını görüşecekUlusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 liderleriyle Kiev'e yardımın devam etmesi gerektiğini görüşeceğini söyledi.Brifingde konuşan Kirby, "Başkan bugün G7 liderleriyle görüşecek, bunun gündemde olacağından hiç şüphem yok" dedi.Kirby, Kongre ile Kiev'e yeni silah ödenekleri konusunda anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin müttefiklerinden destek alıp almayacağı konusunda yorum yapmayarak "Ortaklarımız adına konuşamam, onlar kendi adlarına konuşmalılar" dedi.Kirby açıklamasında, "Eğer ek fon bulamazsak, elimizden geleni yapacağız, ancak seçeneklerimiz son yıllarda sağladığımız desteğe kıyasla sınırlı olacak" sözlerinin altını çizdi.'ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı rehine olarak tutuyor'Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Cumhuriyetçilerin Kiev'e yardımın devamı için koşul olarak öne sürdükleri ABD'nin güney sınırındaki kontrolün sıkılaştırılması taleplerini reddettiği için ABD Kongresi Cumhuriyetçileri'nin Ukrayna'ya yardımı rehin tuttuğunu açıkladı.Kirby açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Kirby açıklamasında, Kiev'e yardımın Salı günü gibi erken bir tarihte onaylanması gerektiğini belirterek Cumhuriyetçilerin tutumu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.'ABD Gazze Şeridi'nde ateşkese karşı çıktı'Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkese karşı çıkmaya devam ettiğini ve sadece münferit duraklamaları desteklediğini söyledi.Kirby gazetecilere verdiği brifingde, "Şu anda bir ateşkesi desteklemiyoruz. Belirli amaçlar için yerelleştirilmiş insani duraklamaların devam etmesini destekliyoruz" dedi.Amerika Birleşik Devletleri, Gazze Şeridi'nde insani yardımın yeniden başlaması ve i Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ediyor diyen Kirby, "Rehineler arasında yaklaşık sekiz Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan en az biri kadın. Serbest bırakılmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla birlikte insani duraklamayı yeniden tesis etmek için sürekli çalışıyoruz" dedi."Açıkçası Hamas'ın İsrail halkı için bir tehdit olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Bu henüz başarılmış değil" diyen Kirby, ABD'nin İsrail'in bölgenin güneyinde yürüttüğü askeri operasyonu desteklemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Kirby "Bunu yaparken, İsraillilerin masum sivillerin hayatlarına yönelik riskleri mümkün olduğunca göz önünde bulundurduklarından emin olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.'İsrail'in Hamas liderlerini ortadan kaldırmasını faydalı bir taktik olarak görüyoruz'John Kirby Hamas'ın lider kadrosunu ortadan kaldırmayı amaçlayan İsrail'in bu yaklaşımı faydalı bir taktik olarak gördüklerini dile getirdi.Kirby, liderliğin ortadan kaldırılmasının 'Hamas'ın operasyon yürütme kabiliyeti üzerinde bir etkisi olacağını' söylerek bunun faydalı bir taktik olduğunu düşündüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-senatosunda-ukraynaya-destek-muzakerelerinde-skandal-cumhuriyetci-senator-generale-bagirdi-1078146031.html
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ukrayna, john kirby, ateşkes, beyaz saray, abd, gazze, gazze şeridi, hamas, israil, filistin
ukrayna, john kirby, ateşkes, beyaz saray, abd, gazze, gazze şeridi, hamas, israil, filistin

Beyaz Saray: Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek

19:06 06.12.2023 (güncellendi: 19:15 06.12.2023)
© AABeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby yaptığı açıklamada Ukrayna'nın çatışmalardan yenik çıkma riskini yüksek olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'nın ABD tarafından ek yardım almadan çatışmada yenilmesi riskini yüksek değerlendirdiklerini söyledi.
Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin Kiev'e ek yardım sağlama yönünde bir karar almaması ihtimalini yorumlarken, "Ukrayna'nın kaybetme riski yüksek" dedi.

'ABD Ukrayna'ya ateşkes şartlarını dikte etmeyecek'

John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya ateşkes şartlarını dikte etmeyeceğini ve çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin belirlenmesini Kiev'e bıraktıklarını söyledi.
Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin koşullar sorulduğunda Kirby, "Kesinlikle bu koşulları dikte etmeyeceğiz" dedi.
Kirby, ABD'nin çatışmanın nasıl ve ne zaman sona ereceğine ve barış görüşmelerinin koşullarına karar vermeyi Zelenskiy ve Ukrayna halkına bıraktığını da sözlerine ekledi.

Biden, G7 liderleriyle Ukrayna'ya yardımın devamını görüşecek

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 liderleriyle Kiev'e yardımın devam etmesi gerektiğini görüşeceğini söyledi.
Brifingde konuşan Kirby, "Başkan bugün G7 liderleriyle görüşecek, bunun gündemde olacağından hiç şüphem yok" dedi.
Kirby, Kongre ile Kiev'e yeni silah ödenekleri konusunda anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin müttefiklerinden destek alıp almayacağı konusunda yorum yapmayarak "Ortaklarımız adına konuşamam, onlar kendi adlarına konuşmalılar" dedi.
Kirby açıklamasında, "Eğer ek fon bulamazsak, elimizden geleni yapacağız, ancak seçeneklerimiz son yıllarda sağladığımız desteğe kıyasla sınırlı olacak" sözlerinin altını çizdi.

'ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımı rehine olarak tutuyor'

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Cumhuriyetçilerin Kiev'e yardımın devamı için koşul olarak öne sürdükleri ABD'nin güney sınırındaki kontrolün sıkılaştırılması taleplerini reddettiği için ABD Kongresi Cumhuriyetçileri'nin Ukrayna'ya yardımı rehin tuttuğunu açıkladı.
Kirby açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Kongre'de Ukrayna'ya yönelik iki partili bir destek olduğunu biliyoruz, ancak ABD'nin güney sınırında oldukça sert bazı sınır tedbirlerinin alınmasını talep ederek Ukrayna'ya yönelik desteği rehin almak isteyen bazı Cumhuriyetçiler tarafından kandırıldık.
Kirby açıklamasında, Kiev'e yardımın Salı günü gibi erken bir tarihte onaylanması gerektiğini belirterek Cumhuriyetçilerin tutumu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.

'ABD Gazze Şeridi'nde ateşkese karşı çıktı'

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkese karşı çıkmaya devam ettiğini ve sadece münferit duraklamaları desteklediğini söyledi.
Kirby gazetecilere verdiği brifingde, "Şu anda bir ateşkesi desteklemiyoruz. Belirli amaçlar için yerelleştirilmiş insani duraklamaların devam etmesini destekliyoruz" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze Şeridi'nde insani yardımın yeniden başlaması ve i Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ediyor diyen Kirby, "Rehineler arasında yaklaşık sekiz Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan en az biri kadın. Serbest bırakılmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla birlikte insani duraklamayı yeniden tesis etmek için sürekli çalışıyoruz" dedi.
"Açıkçası Hamas'ın İsrail halkı için bir tehdit olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Bu henüz başarılmış değil" diyen Kirby, ABD'nin İsrail'in bölgenin güneyinde yürüttüğü askeri operasyonu desteklemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Kirby "Bunu yaparken, İsraillilerin masum sivillerin hayatlarına yönelik riskleri mümkün olduğunca göz önünde bulundurduklarından emin olmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

'İsrail'in Hamas liderlerini ortadan kaldırmasını faydalı bir taktik olarak görüyoruz'

John Kirby Hamas'ın lider kadrosunu ortadan kaldırmayı amaçlayan İsrail'in bu yaklaşımı faydalı bir taktik olarak gördüklerini dile getirdi.
Kirby, liderliğin ortadan kaldırılmasının 'Hamas'ın operasyon yürütme kabiliyeti üzerinde bir etkisi olacağını' söylerek bunun faydalı bir taktik olduğunu düşündüğünü belirtti.
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