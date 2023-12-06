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ABD Senatosu’nda Ukrayna’ya destek müzakerelerinde skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
ABD Senatosu’nda Ukrayna’ya destek müzakerelerinde skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail’e ek destek talebi üzerine düzenlenen müzakerelerde, Demokrat ve Cumhuriyetçiler... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T23:27+0300
2023-12-06T23:27+0300
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yardım
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Fox News televizyonunun Kongre’deki muhabiri Chad Pergram, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Senato’daki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer’in sözlerine yer verdi. Schumer’in sözlerine göre, Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell görüşmenin konusunu 'kaparak' ABD sınırlarının güvenliğini masaya yatırdı.Schumer ayrıca adını vermediği bir Cumhuriyetçi senatörü, müzakerelere katılan generallerden birine bağırmakla suçladı. Demokrat lider, “ABD sınırı hiç de görüşmenin amacı değildi. Onlardan biri saygısızlık sergileyerek generallerden birine bağırmaya ve ona neden sınıra gitmediğini sormaya başladı” diye anlattı.Pergram, birkaç senatörün daha değerlendirmelerine yer verdi. Kuzey Dakota’lı Senatör Cumhuriyetçi Kevin Cramer görüşmenin 'dramatik olduğunu' söylerken Virginia’yı temsil eden Demokrat Mark Warner toplantıda sinirlerin gerildiğini itiraf etti.Daha önce Senatör Mitt Romney, cumhuriyetçilerin tekliflerine karşılık almayınca müzakereleri terk ettiğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bu toplantıya katılımını 'son anda' iptal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abdden-ukraynaya-175-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1078155953.html
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abd, ukrayna, yardım, bağırmak
abd, ukrayna, yardım, bağırmak

ABD Senatosu’nda Ukrayna’ya destek müzakerelerinde skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı

23:27 06.12.2023
© AA / Celal GüneşABD Senato Kongre
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA / Celal Güneş
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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail’e ek destek talebi üzerine düzenlenen müzakerelerde, Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden 'rahatsız edici' havanın gözlemlendiği belirtildi.
Fox News televizyonunun Kongre’deki muhabiri Chad Pergram, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Senato’daki Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer’in sözlerine yer verdi. Schumer’in sözlerine göre, Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell görüşmenin konusunu 'kaparak' ABD sınırlarının güvenliğini masaya yatırdı.
Schumer ayrıca adını vermediği bir Cumhuriyetçi senatörü, müzakerelere katılan generallerden birine bağırmakla suçladı. Demokrat lider, “ABD sınırı hiç de görüşmenin amacı değildi. Onlardan biri saygısızlık sergileyerek generallerden birine bağırmaya ve ona neden sınıra gitmediğini sormaya başladı” diye anlattı.
Pergram, birkaç senatörün daha değerlendirmelerine yer verdi. Kuzey Dakota’lı Senatör Cumhuriyetçi Kevin Cramer görüşmenin 'dramatik olduğunu' söylerken Virginia’yı temsil eden Demokrat Mark Warner toplantıda sinirlerin gerildiğini itiraf etti.
Daha önce Senatör Mitt Romney, cumhuriyetçilerin tekliflerine karşılık almayınca müzakereleri terk ettiğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bu toplantıya katılımını 'son anda' iptal etmişti.
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