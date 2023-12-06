https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-baskan-adayi-ramaswamy-ukrayna-demokrasiyle-yonetilmiyor-1078135410.html
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna demokrasiyle yönetilmiyor
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna demokrasiyle yönetilmiyor
2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından biri olan Vivek Ganapathy Ramaswamy, Ukrayna'daki yönetim biçiminin demokrasi... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T12:14+0300
2023-12-06T12:14+0300
2023-12-06T12:14+0300
ukrayna krizi
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demokrasi
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vivek ramaswamy
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X platformundaki hesabından açıklama yapan Ramaswamy, "Ukrayna gerçek bir demokrasi değil ve orada Hıristiyanlara zulmediliyor" ifadelerini kullandı.Ramaswamy, Ukrayna'da işlerin gerçek anlamda kötü gittiğinin de altını çizdi.Daha önceki bir açıklamasında Ramaswamy, ülkedeki 11 muhalefet partisini yasaklayan ve medyayı ‘demokratik olmayan tek bir ağda’ birleştiren Kiev'i demokrasinin savunucusu olarak görmediğinin altını çizmişti. Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağına dair verdiği sinyallerin dikkate alınmasının altını çizen Ramaswamy, Ukrayna’nın demokratik olmadığına dair bir diğer kanıtı, “Ukrayna’yı gelecek yıl seçim yapmamakla tehdit eden bu Zelenskiy adındaki askeri kargo pantolonlu komedyen, aynı zamanda Nazi'yi yüceltti” sözleriyle açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html
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abd, ukrayna, demokrasi, kiev, vladimir zelenskiy, vivek ramaswamy
abd, ukrayna, demokrasi, kiev, vladimir zelenskiy, vivek ramaswamy
ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna demokrasiyle yönetilmiyor
2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından biri olan Vivek Ganapathy Ramaswamy, Ukrayna'daki yönetim biçiminin demokrasi olmadığını vurguladı.
X platformundaki hesabından açıklama yapan Ramaswamy, "Ukrayna gerçek bir demokrasi değil ve orada Hıristiyanlara zulmediliyor" ifadelerini kullandı.
Ramaswamy, Ukrayna'da işlerin gerçek anlamda kötü gittiğinin de altını çizdi.
Daha önceki bir açıklamasında Ramaswamy, ülkedeki 11 muhalefet partisini yasaklayan ve medyayı ‘demokratik olmayan tek bir ağda’ birleştiren Kiev'i demokrasinin savunucusu olarak görmediğinin altını çizmişti. Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağına dair verdiği sinyallerin dikkate alınmasının altını çizen Ramaswamy, Ukrayna’nın demokratik olmadığına dair bir diğer kanıtı, “Ukrayna’yı gelecek yıl seçim yapmamakla tehdit eden bu Zelenskiy adındaki askeri kargo pantolonlu komedyen, aynı zamanda Nazi'yi yüceltti” sözleriyle açıklamıştı.