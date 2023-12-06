https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-baskan-adayi-ramaswamy-ukrayna-demokrasiyle-yonetilmiyor-1078135410.html

ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna demokrasiyle yönetilmiyor

ABD başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna demokrasiyle yönetilmiyor

2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından biri olan Vivek Ganapathy Ramaswamy, Ukrayna'daki yönetim biçiminin demokrasi... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T12:14+0300

2023-12-06T12:14+0300

2023-12-06T12:14+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

demokrasi

kiev

vladimir zelenskiy

vivek ramaswamy

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X platformundaki hesabından açıklama yapan Ramaswamy, "Ukrayna gerçek bir demokrasi değil ve orada Hıristiyanlara zulmediliyor" ifadelerini kullandı.Ramaswamy, Ukrayna'da işlerin gerçek anlamda kötü gittiğinin de altını çizdi.Daha önceki bir açıklamasında Ramaswamy, ülkedeki 11 muhalefet partisini yasaklayan ve medyayı ‘demokratik olmayan tek bir ağda’ birleştiren Kiev'i demokrasinin savunucusu olarak görmediğinin altını çizmişti. Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmayacağına dair verdiği sinyallerin dikkate alınmasının altını çizen Ramaswamy, Ukrayna’nın demokratik olmadığına dair bir diğer kanıtı, “Ukrayna’yı gelecek yıl seçim yapmamakla tehdit eden bu Zelenskiy adındaki askeri kargo pantolonlu komedyen, aynı zamanda Nazi'yi yüceltti” sözleriyle açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html

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abd, ukrayna, demokrasi, kiev, vladimir zelenskiy, vivek ramaswamy