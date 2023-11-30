https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html

Medvedev: Ukrayna'da seçimlerin ertelenmesi ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkili

Medvedev: Ukrayna'da seçimlerin ertelenmesi ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkili

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki seçimlerin ertelenmesini ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkilendirdi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T21:38+0300

2023-11-30T21:38+0300

2023-11-30T21:38+0300

dünya

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

dmitriy medvedev

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b37d30e98edc39a27f7b8b1e190b8648.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerini ertelemesinin yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkabileceği gerçeği ve Zelenskiy'in tüm ‘parayı’ tek başına yönetmek istemesinden kaynaklandığını belirtti.'Sonunda maskeler düştü'Medvedev, “Sonunda maskeler düştü. Verhovna Rada, devlet başkanlığı seçimlerini erteledi. Sonuçta ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ sürerken seçim yok, ‘Zelenskiler’ var. Seçimler onlar için utanç verici bir sondur, çünkü çok sayıda kurbanın verildiği başarısız ‘karşı saldırı’ koşullarında son derece tehlikeli olan rakiplerin ve kan üzerinden yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durumda yabancı sponsorlar yumurtalarını farklı sepetlere koymaya başlayabilir. Oysa tüm parayı tek başına yönetmek istiyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, “Sonuç olarak, ne böyle bir Ukrayna’nın bir ‘başkanı’, ne de böyle bir başkanın bir ‘Ukrayna’sı olacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev, rusya