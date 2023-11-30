https://sputniknews.com.tr/20231130/medvedev-ukraynada-secimlerin-ertelenmesi-ulkedeki-korkunc-boyuttaki-hirsizliklarla-iliskili-1077966601.html
Medvedev: Ukrayna'da seçimlerin ertelenmesi ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkili
Medvedev: Ukrayna'da seçimlerin ertelenmesi ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkili
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki seçimlerin ertelenmesini ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkilendirdi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T21:38+0300
2023-11-30T21:38+0300
2023-11-30T21:38+0300
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dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerini ertelemesinin yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkabileceği gerçeği ve Zelenskiy'in tüm ‘parayı’ tek başına yönetmek istemesinden kaynaklandığını belirtti.'Sonunda maskeler düştü'Medvedev, “Sonunda maskeler düştü. Verhovna Rada, devlet başkanlığı seçimlerini erteledi. Sonuçta ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ sürerken seçim yok, ‘Zelenskiler’ var. Seçimler onlar için utanç verici bir sondur, çünkü çok sayıda kurbanın verildiği başarısız ‘karşı saldırı’ koşullarında son derece tehlikeli olan rakiplerin ve kan üzerinden yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durumda yabancı sponsorlar yumurtalarını farklı sepetlere koymaya başlayabilir. Oysa tüm parayı tek başına yönetmek istiyor” ifadelerini kullandı.Medvedev, “Sonuç olarak, ne böyle bir Ukrayna’nın bir ‘başkanı’, ne de böyle bir başkanın bir ‘Ukrayna’sı olacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/zelenskiyden-beklenmedik-kirim-ve-donbass-itirafi-1077952128.html
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ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev, rusya
Medvedev: Ukrayna'da seçimlerin ertelenmesi ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkili
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki seçimlerin ertelenmesini ülkedeki korkunç boyuttaki hırsızlıklarla ilişkilendirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerini ertelemesinin yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkabileceği gerçeği ve Zelenskiy'in tüm ‘parayı’ tek başına yönetmek istemesinden kaynaklandığını belirtti.
Medvedev, “Sonunda maskeler düştü. Verhovna Rada, devlet başkanlığı seçimlerini erteledi. Sonuçta ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ sürerken seçim yok, ‘Zelenskiler’ var. Seçimler onlar için utanç verici bir sondur, çünkü çok sayıda kurbanın verildiği başarısız ‘karşı saldırı’ koşullarında son derece tehlikeli olan rakiplerin ve kan üzerinden yeni korkunç hırsızlık vakalarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durumda yabancı sponsorlar yumurtalarını farklı sepetlere koymaya başlayabilir. Oysa tüm parayı tek başına yönetmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Medvedev, “Sonuç olarak, ne böyle bir Ukrayna’nın bir ‘başkanı’, ne de böyle bir başkanın bir ‘Ukrayna’sı olacak” diye ekledi.