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30 milyon euroluk transfer: 'Dünya devi' Fenerbahçe'nin yıldızı için İstanbul'a geliyor
30 milyon euroluk transfer: 'Dünya devi' Fenerbahçe'nin yıldızı için İstanbul'a geliyor
Sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. İki sezondur Avrupa devlerinin takibinde yer alan yıldız isim için... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-06T07:49+0300
spor
bayern münih
bayern münih futbol takımı
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ferdi kadıoğlu
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinden önce moral bulmuştu.Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hem bu sezon hem de Sivasspor maçında gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan isimler arasında yer almıştı.Alman basınının haberine göre Bayern Münih, ara transfer döneminde sağ bek bölgesine transfer yapacak. Dev kulübün bu bölge için bir transfer listesi oluşturduğu ve yer alan isimlerden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi.Haberin devamında Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.Bayern'in 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ancak Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euroluk bir beklentisinin bulunduğu kaydedildi. Alman devinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek müzakerelere başlayacağı öne sürüldü.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/milyonlari-ilgilendiren-asgari-ucrette-yuzde-35-siniri-sektorlerde-beklenen-zam-oranlari-belli-oldu-1078122938.html
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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe transfer, ferdi kadıoğlu hangi takıma gidecek, ferdi kadıoğlu bayern
ferdi kadıoğlu, fenerbahçe transfer, ferdi kadıoğlu hangi takıma gidecek, ferdi kadıoğlu bayern

30 milyon euroluk transfer: 'Dünya devi' Fenerbahçe'nin yıldızı için İstanbul'a geliyor

06:54 06.12.2023 (güncellendi: 07:49 06.12.2023)
© AAFenerbahçe, Galatasaray
Fenerbahçe, Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. İki sezondur Avrupa devlerinin takibinde yer alan yıldız isim için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Bayern Münih devreye girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinden önce moral bulmuştu.
Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hem bu sezon hem de Sivasspor maçında gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplayan isimler arasında yer almıştı.
Alman basınının haberine göre Bayern Münih, ara transfer döneminde sağ bek bölgesine transfer yapacak. Dev kulübün bu bölge için bir transfer listesi oluşturduğu ve yer alan isimlerden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi.
Haberin devamında Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu aktarıldı.
Bayern'in 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ancak Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euroluk bir beklentisinin bulunduğu kaydedildi. Alman devinin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek müzakerelere başlayacağı öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
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