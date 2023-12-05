https://sputniknews.com.tr/20231205/yunanistanda-abd-askerlerinden-2-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-ve-siddet--1078106590.html
Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet
Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet
Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ileri sürüldü. ABD askerlerinin ABD... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T19:08+0300
2023-12-05T19:08+0300
2023-12-05T19:09+0300
dünya
abd askeri
abd askerleri
kız çocuğu
cinsel istismar
darp
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darp etti.Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.Gemi bir gün erken ayrılıyorERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dusen-abd-askeri-ucaginin-murettebatindan-6-kisinin-cesedine-ulasildi-1078101756.html
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abd askeri, abd askerleri, kız çocuğu, cinsel istismar, darp
abd askeri, abd askerleri, kız çocuğu, cinsel istismar, darp
Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet
19:08 05.12.2023 (güncellendi: 19:09 05.12.2023)
Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ileri sürüldü. ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darp etti.
Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.
Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.
Gemi bir gün erken ayrılıyor
ERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.