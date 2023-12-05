https://sputniknews.com.tr/20231205/yunanistanda-abd-askerlerinden-2-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-ve-siddet--1078106590.html

Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet

Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet

Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ileri sürüldü. ABD askerlerinin ABD... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T19:08+0300

2023-12-05T19:08+0300

2023-12-05T19:09+0300

dünya

abd askeri

abd askerleri

kız çocuğu

cinsel istismar

darp

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darp etti.Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.Gemi bir gün erken ayrılıyorERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/dusen-abd-askeri-ucaginin-murettebatindan-6-kisinin-cesedine-ulasildi-1078101756.html

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abd askeri, abd askerleri, kız çocuğu, cinsel istismar, darp