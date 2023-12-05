https://sputniknews.com.tr/20231205/yunanistan-meric-nehri-kiyisina-35-kilometrelik-ilave-celik-cit-yapacak-1078111266.html
Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapacak
Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapacak
Yunanistan'da Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacağı bildirildi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T20:09+0300
2023-12-05T20:09+0300
2023-12-05T20:09+0300
dünya
yunanistan
meriç
meriç nehri
avrupa
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065485972_0:15:1000:578_1920x0_80_0_0_92841e383d77bb680b203a1fb8a71dca.jpg
Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin aldığı önlemlerle göç hareketliliğinin yaz aylarına göre azalmasına rağmen, Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırında devriyelere hız kesmeden devam ettiği belirtildi.Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacak.Çit, Dimetoka'daki Asımbeyköy ile Sofulu'daki Karapınar köyleri arasına yapılacak.Yeni çitle inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulması öngörülüyor.Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere 39 kilometrelik çelik çit bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230611/yunanistandan-turkiye-sinirina-gecici-cit-kurma-karari-1072285386.html
yunanistan
meriç
meriç nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065485972_106:0:895:592_1920x0_80_0_0_478534ff9427d33dc6c2820d956a1077.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, meriç, meriç nehri, avrupa, göç
yunanistan, meriç, meriç nehri, avrupa, göç
Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapacak
Yunanistan'da Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacağı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin aldığı önlemlerle göç hareketliliğinin yaz aylarına göre azalmasına rağmen, Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırında devriyelere hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çitin yapımına bu ay başlanacak.
Çit, Dimetoka'daki Asımbeyköy ile Sofulu'daki Karapınar köyleri arasına yapılacak.
Yeni çitle inşa edilecek ek yapıların ve onarım çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 100 milyon avroyu bulması öngörülüyor.
Yunanistan tarafında biri 12,5 kilometre, diğeri 26,5 kilometre olmak üzere 39 kilometrelik çelik çit bulunuyor.