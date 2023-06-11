https://sputniknews.com.tr/20230611/yunanistandan-turkiye-sinirina-gecici-cit-kurma-karari-1072285386.html
Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı
Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı
Yunan basını, Yunan makamlarının düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T12:14+0300
2023-06-11T12:14+0300
2023-06-11T12:17+0300
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Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi. Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi. Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine izin verdiği öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı. Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abden-iltica-reformu-turkiyeden-gidenler-de-hapishane-benzeri-merkezlerde-gozaltinda-tutulacak-1072237433.html
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yunanistan, çit, meriç, göçmen, türkiye
yunanistan, çit, meriç, göçmen, türkiye
Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı
12:14 11.06.2023 (güncellendi: 12:17 11.06.2023) Abone ol
Yunan basını, Yunan makamlarının düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığını yazdı.
Yunan basınında yer alan haberlerde Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.
Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.
Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine izin verdiği öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.
In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.
Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.